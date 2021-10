La balade de Carine : Soignies : un cocu organise une grande fête pour se moquer de sa femme

L’histoire est drôle, incongrue et improbable. Chaque année, à Soignies, on fête Simpélourd, un mari trompé !

L'histoire se passe au 18ème siècle. Un savetier faisait régulièrement l’objet de moqueries de la part ce celles et ceux qui savait sa femme volage. En fabriquant et réparant les chaussures, il se perdait dans ses songes imaginant un stratagème pertinent et improbable pour ne pas s'effondrer.

Simpélourd qu’on surnomme également " Mononk ", c'est celui dont on aurait dû se moquer suite à sa malencontreuse aventure conjugale. Mais plus finaud que le plus futile des rusés, le berné, piqué à vif, veut s’en sortir grandi et honoré maintenant qu'il a accepté le coup de canif dans le contrat de mariage. Plutôt que de jouer les maris éplorés, il va inviter les habitants de la ville et de la région à une fête fastueuse et mémorable.

C’est ainsi que la veille du 3e dimanche d'octobre, peu après 19 h, le dénommé Simpélourd sort de la gare de Soignies comme s'il revenait de voyage et est accueilli par les autorités et la foule en nombre. Ensuite, il embarque dans sa voiture hippomobile décapotable et clôture un fastueux cortège de plusieurs dizaines voire centaines de figurants en jetant dans la foule des " carabibis ", des caramels collants fabriqués pour l'occasion et distribués à foison aux petits comme aux grands. De paroles de Sonégiens, les carabibis porteraient bonheur. Au terme de la traversée, Simpélourd salue la foule du balcon de l'hôtel de ville.

Ainsi en est-il depuis de nombreuses années à l'exception de l'an dernier et 2021.

Doit-on en conclure que finalement la mari trompé fut plus heureux, l'histoire ne le dit pas. À chacun d'en tirer sa conclusion.

Cette année, pas de cortège mais une kermesse et un feu d'artifice

Organisateurs et spectateurs auraient aimé que comme chaque année, Mononk clôture le long cortège en distribuant ses bonbons. Le 16 octobre prochain, la fête aura bien lieu mais sous une forme allégée. L'organisation de la traversée de la ville par le cortège serait beaucoup trop compliquée engendrant notamment la mise en place de 25 points de contrôle sur le parcours. À l'impossible nul n'est tenu. Voilà pourquoi les organisateurs ont opté pour une kermesse et en feu d'artifice. Quant aux traditionnels carabibis, ils seront proposés dans certains commerces de l'entité de Soignies le samedi 16 octobre.

Gageons que l'an prochain la crise sanitaire soit oubliée et que Simpélourd et sa suite puissent à nouveau défiler.