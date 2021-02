La balade de Carine : Scout Toujours

Patro, Louveteaux, Guides, Scouts, les mouvements ont toujours le vent en poupe. L’évolution des technologies et des modes de vie n’ont pas altéré l’engouement pour les rassemblements du samedi après-midi et des camps d’été. Février est le mois des Scouts dont la journée mondiale est le 8 février. Généralement, les Scouts marquent le coup et organisent des festivités le week-end qui précède ou qui suit la date. En Belgique, quelques endroits leur sont dédiés dont notamment le Musée international du Scoutisme à Arlon. Le magnifique album souvenir qui ravira toutes les générations se trouve à 5 minutes du centre-ville.

Unique en Wallonie, le Musée du Scoutisme a ouvert ses portes à Arlon le 1er mai 2004. On se souvient des scouts d'hier, on découvre ceux d’aujourd'hui et on anticipe sur ceux de demain, le musée est simultanément un lieu de mémoire et de découverte didactique. Les collections sont installées dans une ancienne fermette campagnarde réaménagée au début du siècle dernier. Les collections sont présentées dans 7 salles sur quatre étages. On peut y voir des objets chers aux Scouts de chez nous et des pièces rares et étonnantes provenant des quatre coins du monde, glanées pendant plus de 40 ans par les concepteurs du musée.

250 m² pour découvrir le mouvement de jeunesse mondial créé par Baden-Powell, un général protestant britannique à la retraite (en 1907). Le musée est entièrement consacré aux mouvements de jeunesse et leurs valeurs telles que l'entraide, la solidarité le respect.

Parce que le scoutisme est une affaire de génération, le musée intéresse tant les petits que les grands, qui au fil de la découverte, se replongent dans un volet de leur passé qui généralement ne leur a laissé que d'excellents souvenirs.

Outre quatre musées situés aux États-Unis, le musée de Bonnert (Arlon) est le seul au monde à proposer une rarissime collection complète des 26 insignes en tissu du jamboree mondial français de 1947 qui a marqué toute une génération d'adolescents.

Les visiteurs découvrent aussi de nombreux dessins des grands de la bande dessinée comme Hergé, Joubert, Peyo et des dessins inédits de la patrouille des Castors.

On y voit bien évidemment des mannequins de Louveteaux, Scouts, Guides et Scouts du monde entier. Dans le grenier, un décor grandeur nature a été reconstitué avec de véritables constructions de woodcraft tels que les scouts les chérissent durant leur camp d'été et qui font la spécificité tout ce mouvement de jeunesse en plein air.