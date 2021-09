La balade de Carine : Saut à l’élastique, tyrolienne, escalade : Connaissez-vous Aventure Parc, le plus grand parc d’accrobranche de Belgique

Grimper à la cime des arbres, traverser un pont de singe, se laisser glisser le long d’une tyrolienne, escalader une paroi, sauter à l’élastique, jouer aux acrobates … les activités sont multiples et variées au parc d'aventures et de loisirs de Wavre près de Bruxelles.

Sportifs en herbe ou confirmés, aventuriers de la première heure ou téméraires frileux, chacun est capable d’aborder les parcours selon son rythme et son niveau.

L’idée émane d’une maman, gardienne d’enfants, dont l’énergie déborde et les idées foisonnent. Cette femme ambitieuse qui organise des animations, des anniversaires, des stages, des balades à poney dans la forêt … souhaite marier son expérience et ses rêves. Son mari, un indépendant qui œuvre dans l'élevage de poulet la suit et enjambe le pas.

Tous deux voient en l’avenir de l’entreprise familiale un site touristique précurseur.

Les parcs d’accrobranche où la nature occupe une place prépondérante fleurissant en France et en Europe, ils partent à leur découverte. Ils en reviennent convaincus et déterminés à aller jusqu’au bout de leur rêve et ouvrent quelques mois plus tard leur attraction touristique au public de 4 à 99 ans ! Le domaine de Beumont devient Aventure Parc.

Le domaine aux arbres multi centenaires, autrefois décor de jeux de choix de leurs quatre enfants devient le plus grand parc d'accrobranche de Belgique.

Comme le terrain leur appartenait, l'investissement initial considérable leur a permis un aménagement plus conséquent. Le poulailler devient le bâtiment d’accueil, les allées des points de repère et les arbres des piliers pour les aventuriers.

60 000 personnes y adhèrent chaque saison, un plafond que les initiateurs ne veulent pas dépasser préférant la qualité à la quantité. Plus de visiteurs engendrerait moins de confort pour les aventuriers et nécessiterait également davantage de personnel d’encadrement, un investissement humain et un coût financier qui aurait sans doute des conséquences sur le prix d’entrée.

Depuis les confins du projet, la sauvegarde de l’environnement est un des soucis majeurs des concepteurs. De nouvelles plateformes respectueuses de la nature viennent d'être installées dans les arbres. 47 panneaux solaires ont été posés sur le toit du bâtiment d’accueil. Quelques exemples parmi d’autres qui témoignent de l’attention accordée au domaine.