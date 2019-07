La balade de Carine : Saint-Amand-les-Eaux

Tourisme et remise en forme ce dimanche. Direction Saint-Amand-Les-Eaux à quelques kilomètres de Brunehaut et Péruwelz en Hainaut, à 20 de Tournai, 10 de Valenciennes et à 35 km de Lille. La jolie ville du Valenciennois lové dans un cadre naturel de toute beauté est réputée pour ses thermes et ses balades dans la forêt domaniale. C’est la seule escale thermale du Nord-Pas-de-Calais. Le centre-ville, la salle de jeu le Casino, les commerces et l’hippodrome attirent aussi les visiteurs.

La dénomination actuelle de la ville est récente. Ce n’est qu’en mai 1962 que Saint-Amand adopte l’éponyme Les-Eaux.

L’ambiance de la ville et de ses environs est singulière. Le long de la vallée thermale, l’ambiance est calme et le décor verdoyant. Les maisons sont coquettes et les établissements authentiques, tels des hôtels et restaurants de vacances comme on les a connus pendant notre enfance. Les bâtisses sont parfaitement bien entretenues et joliment décorés comme à l’ancienne.

Nous aimons ce retour dans le temps qui nous rapprochent quelques instants de souvenirs affectifs restés présents et précieux dans nos vies et mémoires. L’architecture moderne gâcherait tout le concept, l’ambiance et surtout la magie des lieux. Les établissements plus modernes et plus branchés ne nous attirent pas autant.

Avec ses eaux sulfurées, sulfatées, calciques et magnésiennes, Saint-Amand-les-Eaux attire les curistes adeptes du bien-être et des soins esthétiques mais aussi celles et ceux qui souffrent de rhumatisme, des voies respiratoires et depuis cette année, de fibromyalgie. Les thermes proposent aussi un programme de remise en forme suite à un cancer du sein. Certains y passent un jour, d’autres venant parfois de très loin, y restent une semaine ou plus selon les maux, les cures prescrites et les attentes personnelles. Les thermes font partie de la Chaîne Thermale du Soleil.

Beaucoup aiment prolonger le séjour parce que l’endroit est plaisant et paisible, à l’orée d’une forêt et à une encablure d’un centre-ville animé à souhait. Le long de la route des cures, les hôtels-restaurants à la française sont légion. Dans ces pensions de famille un peu désuète, on y est accueilli comme un prince et on y mange comme un roi. La cuisine est fine et raffinée, les assiettes, copieuses. Le dimanche, après-midi, des curistes et leur famille assistent au traditionnel thé dansant alors que d’autres préfèrent flâner dans la forêt domaniale ou dans le centre-ville ou participer aux courses à l’hippodrome.

Le centre-ville est plaisant. Avant une virée au Casino, une salle de jeu plus simple qu’un casino, vous découvrirez le centre avec son église Saint-Martin, sa Tour Abbatiale et son musée, le Théâtre, le Moulin Blanc, l’Historial Amandinois, les Thermes, le Port fluvial, le Train touristique de la Vallée de la Scarpe, le Centre Aquatique, l’Echevinage, c’est-à-dire l'ancienne entrée principale de l'abbaye, construite en 1632, qui contenait les salles de réunion du magistrat, les salles de justice et les prisons.

Avant ou après la cure thermale, vous profiterez aussi des 450 km de circuits balisés qui traversent le massif forestier et les promenades sur le bord de la Scarpe. Pour se désaltérer, un verre d’eau du coin ! Industrie emblématique de la cité thermale, la Société des Eaux Minérales de Saint-Amand-les-Eaux puise son origine dans quatre sources locales, assurant une production annuelle de 350 millions de bouteilles.

Le jeudi de l’Ascension, les amateurs de jardinage affluent et tentent de faire de bonnes affaires au traditionnel marché aux fleurs.

Le programme culturel est étoffé, de quoi divertir les nombreux visiteurs, tous publics confondus. Vous serez étonnés du nombre d’activités en tous genre organisées toute l’année. En exemple :

Le mois du film documentaire en novembre.

Les 3 jours gourmands le week-end du 11 nov.

La châsse en forêt domaniale l’hiver.

Le Marché de Noël du 11 au 15 déc.

Plus d'infos : www.saint-amand-les-eaux.fr