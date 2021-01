Nous aurions dû découvrir deux ou trois nouvelles villes. Comme en 2020, Galway en Irlande et Rijeka en Croatie restent capitales européennes de la culture. Pour contrecarrer la déception collective et utiliser à bon escient les imposants budgets alloués aux programmes, les responsables ont décidé de prolonger le calendrier des capitales 2020 et postposer les nouvelles attributions à 2022. Quelle ne doit pas être la déception des habitants des deux villes qui espéraient maints spectacles et moultes transhumances touristiques. Les commerces attendaient une affluence optimale et une visibilité accrue dont l’influence aurait dû se faire sentir dans les années à venir. Depuis plusieurs mois, les programmes avaient été définis et les artistes peaufinaient leur prestation. A l’heure où le rideau devait se lever, des statistiques ont parlé, le monde devant faire face à une pandémie revoyait ses priorités. Par conséquent, Galway et Rijeka conservent leur titre, officiellement jusqu’au 30 avril. La situation sanitaire actuelle ne laisse que peu d’espoir à un franc succès de fréquentation, l’Europe étant à nouveau partiellement confinée. Les voyages non essentiels restent vivement déconseillés. A défaut de pouvoir s’y rendre aisément actuellement, les sites internet des deux villes nous offrent de louables évasions culturelles et touristiques.

Galway La balade de Carine : Pourquoi Galway et Rijeka restent-elles capitales européennes de la culture en 2021 ? - © Tourism Ireland La plus grande ville portuaire de la côte ouest irlandaise et quatrième plus grande cité de la République irlandaise après Dublin, Cork et Limerick est coquette, jeune, dynamique et animée. Son économie locale bien implantée s’est développée dans des secteurs majeurs tels que l’industrie manufacturière, le tourisme, la vente au bétail et la distribution, l’enseignement, les services de santé, la finance et le bâtiment. Nombreux sont les Européens à la qualifier d’Eldorado. La ville tranquille, un peu bohème et pleine de charme est chargée d’histoire. La Galway médiévale du 12ème siècle était autrefois un petit village de pêcheurs qui grandit et devient une ville fortifiée. Depuis cinq ans, Galway porte le titre de ville Unesco du cinéma pour son ambiance et ses décors singuliers, grandioses et majestueux proches du Connemara qui font le bonheur des réalisateurs. Ses habitants sont experts dans l’art de s’amuser et d’accueillir. Les artistes de rue y trouvent un décor de choix pour y déployer leurs multiples talents. Galway est aussi une ville festive où les festivals sont légions et les courses hippiques une tradition.

Rijeka La balade de Carine : Pourquoi Galway et Rijeka restent-elles capitales européennes de la culture en 2021 ? - © Visit Rijeka Rijeka est lovée dans une baie croate. Ses habitants vous diront qu’ils entretiennent un lien particulier avec l’eau en bordure de mer et aussi dans la ville la plus pluvieuse du pays ! Parce que la ville s’est développée autour de sources, cours d’eau et du fleuve Rjecina, l’eau potable locale qui coule toute l’année aux fontaines et robinets est paraît-il la meilleure au monde ! Parce qu’elle est source de vie et de ressource, la mer est chère à la région. Début juin, visiteurs et touristes aiment prendre part au Fiumare, un festival de la mer et de la tradition maritime dans la baie du Kvarner dont Rijeka est la ville principale, un événement culturel d’ampleur qui redonne vie au canal proche de la mer, où le trafic commercial était intense. Il y a un siècle, la baie est un important carrefour commercial où on échangeait du sel contre de la farine, du poisson contre de l’huile d’olive, des outils contre des produits en cuir ou du tissu, des marchandises ramenées dans des bateaux pleins à craquer. La culture et l’enseignement ont rétabli l’équilibre de la perte de 25 000 emplois suite au déclin de l’industrie au siècle dernier. La ville abrite des musées aux collections remarquables dont le Musée d’Art Contemporain, le Musée Maritime et d’Histoire du Littoral croate, le Musée d’Histoire Naturelle … La convivialité de ses commerces, son Grand Marché le long de la côte et l’architecture de son marché aux poissons construit au siècle dernier en font sa réputation.