La balade de Carine : Plombières, au Pays des Trois Frontières

Point de jonction entre la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas, où se côtoient trois mentalités différentes, la commune du Pays de Herve en province de Liège revêt une spécificité presque unique dans le pays. La borne octogonale 193 identifie l’intersection exacte des trois frontières. Haute de 50 m, la tour Baudouin s’impose dans un paysage enchanteur. En quelques secondes, un ascenseur de verre emmène les touristes sur un plateau panoramique leur offrant une vue imprenable sur la région. Les splendides forêts avoisinantes disposent d’un imposant réseau de chemins de promenade. En 1919, l’endroit s’appelait les Quatre Frontières quand l'entité du Moresnet neutre existait encore. L’entité compte quatre musées : Un premier dédié au territoire peu connu. Etabli dans l’ancienne maréchalerie de 1638 au centre du village, le musée offre une belle page de l’histoire locale, des activités d’antan ainsi que différents aspects de la vie culturelle et sociale de Moresnet et de sa région. Près du cimetière américain se trouve le Musée de la Commémoration. De l’imposante esplanade, on aperçoit une large vue sur le Pays de Herve, proche. Le troisième musée de Plombières est un centre d’interprétation sur l’histoire du coin. Le musée Vieille Montagne retrace l’histoire de l’extraction du zinc dans notre région et ses conséquences politiques, sociales et économiques. Plombières compte cinq châteaux, classés au patrimoine de la commune : les châteaux de Streversdorp, Broich, Beusdael, Veltjaeren et Alensberg.

Cimetière Américain - © Plombieres Tourisme © CMertes

Merveilleux Pays de Herve Ses paysages sont magnifiques, son ambiance singulière, ses produits locaux savoureux ! Situé au cœur du triangle Aachen (Aix-la-Chapelle) – Liège – Maastricht, le Pays de Herve se caractérise par un paysage de bocages (prés, prairies et vergers d’arbres à hautes-tiges entourés de haies). Le plateau fait office de jonction entre la vallée de la Meuse et la frontière allemande. Herve, la capitale de la région, est réputée pour sa cavalcade le lundi de Pâques et son fromage aux saveurs et arômes prononcés est unique au monde. En 1230, dans son Roman de la Rose, Jean Renard évoquait déjà le fromage gras et sain de la Berwinne. En 1544, lors d'une halte avec ses soldats, Charles Quint apprit à l’apprécier. Goûtez le Herve, fromage aussi goûteux qu’odorant ! Fort au nez et en bouche, le Herve doit son goût unique à la présence d’une bactérie dans le sol, transmis et révélé dans le lait des vaches qui y ont brouté l’herbe.

Calvaire de Moresnet - © Plombieres Tourisme © CMertes

Aubel, berceau de la plus vieille confiture de Belgique L’abbaye du Val Dieu L’abbaye cistercienne d’Aubel est aujourd’hui l’un des fleurons touristiques du Pays de Herve. Les premières pierres furent posées au début du 13ème siècle par les moines de l’Ordre de Cîteaux. Depuis, l’abbaye a subi quelques restaurations notamment à la suite d’un incendie qui a détruit l’église en 1286. Après la suppression de l’Ordre en 1796, le Val Dieu est racheté par l’abbé directeur qui devient ainsi le propriétaire de l’église, du couvent, du jardin et de la ferme. En toute logique, à son décès, sa famille hérite de ses biens. En 1844, des moines y revivent en communauté. Seul le château reste aux mains des laïcs ; une cohabitation qui perdurera jusqu’en 1975. Le sirop artisanal, la plus vieille confiture de Belgique En toute logique, on aurait dû l’appeler le sirop du Pays de Herve alors que depuis sa création, on le nomme le sirop de Liège. Appelons-le plus justement " sirop artisanal ". Cette sorte de mélasse issue de la cuisson et de la réduction du jus de pommes et/ou de poires durant plusieurs heures est sans doute la plus ancienne confiture de Belgique. On le fabriquerait depuis l’Antiquité. Aucun sucre n’est additionné pendant la cuisson mais certains fabricants n’hésitent pas à rajouter des dattes afin d’accentuer la douceur du produit. Optez pour une préparation artisanale du coin aux saveurs de la région et du savoir-faire ancestral que des générations ont eu à cœur de se le transmettre !

Le Festival des Balades est proposé jusqu'au 30 août. Chaque semaine découvrez deux balades balisées de la commune, téléchargez sur site de la commune de Plombières www.plombieres.be les deux quiz de la semaine, répondez aux questions, renvoyez ou déposez vos réponses à l'Office du Tourisme de la commune de Plombières (officetourisme@plombieres.be) . Toutes les semaines, tirage au sort du gagnant de la semaine. Celui-ci remporte un panier de produits locaux.