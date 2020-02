10 à ponctuellement 16° au mercure en ce moment. Les pistes de ski belges n’accueilleront sans doute pas en ce moment les adeptes des pistes enneigées. Malgré la météo anormalement clémente pour la saison, les Belges qui ne partent pas à la montagne pourront quand même s’offrir quelques heures de plaisir d’hiver. Les crédules seront septiques et pourtant, en Belgique, on peut patiner, skier sur de la vraie neige et faire de la luge en Belgique. Un plus pour le petit pays qui ne connaît pas les montagnes sur son territoire et où les sports d’hiver ne sont pas intrinsèquement inscrits dans l’adn de la population. Des infrastructures adaptées permettent de profiter des sports d’hiver à moins de deux heures trente maximum de la maison.

Ice Mountain Adventure Park à Comines et à Wevelgem La balade de Carine : Plaisirs d'hiver en Belgique - © Ice Mountain Adventure Park Unique en Belgique et dans le nord de la France, Ice Mountain est une gigantesque piste de ski alpin et de luge sous couvert. 9000 m2, 2 pistes, une de 80 m et une plus longue de 210 m au pied des pistes, un chalet montagnard plus vrai que nature. La température est de – 6°. Pour la sécurité des skieurs, les débutants devront impérativement suivre deux heures de cours avant d’accéder librement aux pistes. Entre 15 et 17 € l’heure. Formule de 2 heures, pass famille et abonnement possible. A Ice Mountain Adventure Park vous pratiquerez aussi du paintball, de l’accrobranche, du skydiving, des activités aquatiques (Wevelgem), …

Patiner à Tournai, Charleroi ou Bruxelles La balade de Carine : Plaisirs d’hiver en Belgique - © LightFieldStudios - Getty Images/iStockphoto Si les trois patinoires ont la même finalité, chacune offre des activités singulières. La patinoire de Tournai est généralement ouverte lorsque les enfants sont en congé et certains jours pour les écoles. Les patineurs de deux clubs s’y entrainent. Durant les vacances scolaires, des stages d’apprentissage et de perfectionnement. Les enfants y organisent aussi leur anniversaire. Eft : 7 € - Ad : 7,50 €. La patinoire se trouve au Quai des Vicinaux, 34. La patinoire de Charleroi, crée en 1973 est ouverte d’octobre à fin mars, le mercredi après-midi, le vendredi soir et le week-end, pendant les vacances scolaires et les jours fériés. A partir de 2,50 €. Ecole de patinage, club de perfectionnement, affutage des patins, … La patinoire se situe rue Neuve 75 a à Montignies-sur-Sambre. La patinoire du Poséidon à Bruxelles existe depuis plus de cinquante ans. Elle est notamment connue et renommée pour ses soirées disco le 1er vendredi du mois et ses soirées à thèmes ponctuelles. A partir de 8 €. Avenue des Vaillants, 4 à Woluwé-Saint-Lambert

Des Pistes de ski en Belgique Botrange - © Tous droits réservés La Baraque de Fraiture à Vielsalm 3 pistes de 350, 700 et 1000 m. On peut aussi pratiquer la luge et le snowboard. Ovifat dans les Hautes Fagnes Les pistes de ski alpin se trouve au Signal de Botrange, le toit de la Belgique, en bordure de la Réserve Naturelle Hautes Fagnes Eiffel, en plein cœur du Parc Naturel des Hautes Fagnes. Monty à Lierneux : ski alpin, ski de fond, luge et randonnée. Val de Wanne à Trois-Ponts près de Malmedy : petite station de ski de fond. Thier des Rexhons à Spa : ski de fond et mini ski. Rièzes près de Chimay : ski de fond

Les Hautes Fagnes Hautes Fagnes - © Tous droits réservés Avec ou sans neige, c’est l’une des plus belles régions sur le toit de la Belgique, faite de 4100 ha de landes, de forêts et de tourbières qui résultent de la décomposition naturelle de végétaux dont notamment les sphaignes qui prolifèrent en milieux humides. Jusqu’au milieu du siècle dernier, la tourbe constituait une source de chauffage non négligeable pour les habitants proches A juste titre, les Fagnards aiment aussi parler de région singulière, une bulle de verdure bien différente des autres dotées d’une flore et d’une faune typiques. Au-delà des 500 m, en saison, on y trouve des airelles, des myrtilles (tout comme à Spa). Comme il pleut près de 6 mois par an, les sols sont marécageux, des zones propices à la prolifération de la sphaigne, plante très spongieuse qui se plaît en milieux humides, ou la linaigrette au profil semblable à un petit plumeau, plante qu’il est interdit de cueillir !