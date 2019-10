La balade de Carine : Noël à Cracovie

Cracovie, c’est l’une des perles de la Pologne et de l’Europe.

Une architecture exceptionnelle.

Les premières traces de la ville remonteraient à 700 après J-C. Envahie et détruite à plusieurs reprises, elle devient résidence royale et capitale de la Pologne en 1320 jusqu'en 1595.

Le château et la cathédrale du Wawel érigés sur une colline qui surplombe l’un des méandres de la Vistule sont les plus beaux témoins du passé.

Aujourd’hui, le Château Royal du Wawel est un précieux monument du pays. Sa cour est l’un des plus beaux exemples d’architecture Renaissance italienne en Pologne. Il délimite aussi l’une des deux extrémités de la Route Royale empruntée jadis par les têtes couronnées pour rejoindre le centre-ville.

Le Rynek

Au centre de la ville, il y la Grand-Place, le Rynek. Ce carré presque parfait aux côtés de plus de 200 m date de 1257. C’est l’une des plus grandes places médiévales d’Europe entourée de splendides bâtiments d’inspiration classique.

Dans la Halle aux Draps qui fait office de marché couvert, on trouve des échoppes de bijoux d’ambre, de crèches de Cracovie, d’objets en bois, cuir, poteries locales, …. A côté, l’église Sainte-Marie avec ses deux tours asymétriques a été construite en briques confectionnées à la main.

La tour la plus haute servit de haut lieu de garde dès le Moyen Age. Autrefois, les surveillants qui y montaient la garde étaient tenus d’alerter les habitants de la ville en cas d’incendie ou d’attaque ennemie.

Aujourd’hui encore, chaque heure, le clairon joue le " Hejnal mariacki ", une phrase musicale qui jadis marquait le début de la journée. Le clairon raisonne quatre fois, aux quatre points cardinaux : une première fois pour les habitants de la ville, ensuite pour les touristes, pour les pauvres et enfin pour les rois.

Des crèches en papier de bonbon

Quelques semaines avant Noël, la ville se pare de lumières et de décorations. Les Polonais peaufinent leurs crèches réalisées en papier de récupération dont des emballages de bonbons.

Les plus belles seront présentées au concours de la ville et parfois exposées au musée de la cité. La fierté de ces artisans en herbe ou confirmés est de décrocher un prix, graal et fruits de leur passion et imagination.

Ces crèches singulières et très colorées où la nativité est discrète peuvent atteindre des dimensions impressionnantes. Certaines tiennent dans la main alors que d’autres prennent plus de la moitié d’une pièce. En raison de leurs matériaux de fabrication atypiques, leur poids est léger.

A voir aussi

Le parc aménagé sur l'emplacement des anciennes murailles d'enceintes, l'Université Jagellon – le Collegium Maius - les églises et les couvents, la porte St Florian, le théâtre, le musée des princes Czartoryski et la plus grande barbacane d’Europe, le musée de Copernic et la maison où a vécu le pape Jean-Paul II.

Kazimierz, le quartier juif est un haut lieu de mémoire sacrée. La styliste Helena Rubistein y a vécu. Sur les tombes, vous apercevrez des petits cailloux qu’il ne faut surtout pas enlever. Ils sont aux sépultures polonaises ce que les fleurs sont aux nôtres.

Dans les bars et caves sur quartier, on aime écouter le jazz.

Prendre un verre et manger des ravioles

Dans les bars, on lit un livre, on se rencontre autour un jus, un thé ou verre de vin. Les restaurants proposent des ravioles diverses, à la viande, aux légumes et à la pomme de terre. Le soir, on déguste aussi la traditionnelle vodka dont celle des bisons au goût singulier.

Wieliczka, la mine de sel, patrimoine de l’Unesco

A quelques kilomètres de Cracovie, la mine de sel de Wieliczka est une merveille cachée sous terre. Vous y passerez 2 à 4 h selon l’intérêt. La cathédrale est l’une des plus impressionnantes galeries. Des patients y séjournent pour soigner les infections respiratoires.

Faire du ski à Zakopane

Dans la région, vous ferez aussi du ski l’hiver. A une centaine de kilomètres de Cracovie, Zakopane est l’une des stations les plus prisées du pays. Les Belges sont de plus en plus nombreux à y aller.