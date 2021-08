La balade de Carine : Neufchâteau

Lové au cœur d’une vallée aux flancs arides, le lac de 4 ha datant de 1958 est une retenue d’eau artificielle sur un ruisseau de la région. Le point d’eau et la vallée avoisinante sont également le point de départ de huit sentiers pédestres et cinq circuits VTT balisés.

Dans une trouée de la forêt d'Ardenne, aux portes de la Gaume et au cœur d’une nature envoutante, Neufchâteau est une destination de choix pour les amateurs de " slow tourisme ". Avec son lac, son centre de loisirs, son offre sportive et ses bons produits de terroir, la ville des Chestrolais a de quoi plaire !

Les lavoirs restaurés

Proches d’une source, les lavoirs, pourtant sobres, étaient autrefois un confort considérable pour les femmes et lavandières du coin. La plupart ont été construits à la fin du 19ème siècle. Leur rénovation a débuté en 1996.

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, ces ancêtres de nos blanchisseuses modernes seront désaffectés lors de l’installation de l’eau courante et l’invention de la machine à laver.

Un télescope hyper puissant

L’Observatoire Centre Ardenne, ouvert à tous, est un incontournable pour les fans d’astronomie. Il abrite l’un des plus puissants télescopes de Belgique. L’endroit ne souffre d’aucune pollution lumineuse.

Un musée du Téléphone

Vous y verrez 800 téléphones, plusieurs centraux téléphoniques, des uniformes de la RTT, des plaques en émail, d’anciens annuaires et les cabines anglaises, françaises et belges.

Une fontaine de Folon

Au cœur de la vallée du Lac, " La Fontaine aux Poissons " est l’œuvre de l’artiste belge de renommée mondiale Jean-Michel Folon.

Un moulin hors du commun

Près du lac, le Moulin Klepper au cours de son histoire a été affecté à diverses fonctions : moulin à écorces, à farine, à huile, à tabac, à grain … il fut aussi une scierie, un fournisseur d'électricité et finalement une filature. Cette double bâtisse témoigne du riche passé artisanal et industriel de Neufchâteau. Il porte le nom de ses derniers propriétaires.

A quelques kilomètres du moulin, l’étang Bergh et un parcours didactique sur caillebotis permettent de découvrir la faune et la flore des milieux humides.

Walt Disney y aurait séjourné !

Parmi les innombrables soldats américains qui débarquent dans la zone de Neufchâteau en 1918, il y a un certain Walt Disney, chauffeur ambulancier ! Il passa un peu moins d'un an en Lorraine, jusqu’en septembre 1919.

La légende raconte que dans son ancien dortoir, on peut y voir une fresque défraichie et presque effacée de ses premiers dessins !

Pays des salaisons et fumaisons

Pâtés, saucissons, saucisses sèches, jambons fumés, …, ambassadrices du savoir-faire et savoir-vivre de sud de la Belgique, les charcuteries salées et fumées font la fierté de la région. Le jambon d’Ardenne dont la réputation n’est plus à faire en ses terres et au-delà, était une " friandise " déjà appréciée par les Romains.

Le microclimat ardennais et ses phénomènes saisonniers de température, d’humidité, de circulation d’air frais et humide sont des composantes indispensables à la maturation et au séchage des charcuteries endémiques à la région.