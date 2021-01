La balade de Carine : Musée de la Vie Wallonne, album souvenir d'hier et de demain

Il est à lui seul la mémoire de plusieurs générations et le témoin de l'évolution des mentalités, des technologies et de notre quotidien ; un regard original et passionnant sur la vie en Wallonie d'hier à aujourd'hui. Le Musée de la Vie wallonne à Liège est une anthologie, une encyclopédie grandeur nature de notre passé et de ce que nous vivrons sans doute demain. Plus de 100 000 objets et documents variés y sont exposés.

Le musée liégeois fut fondé en 1913 dans l'ancien couvent des Mineurs de Liège. C'est l'un des plus riches musées d'ethnologie de Belgique. 90 000 visiteurs l’ont découvert ou redécouvert l'an dernier.

Les différentes expositions permanentes mettent en corrélation des souvenirs et des projections réalistes dans un futur relativement proche. Du tourisme au folklore en passant par l’évolution des mentalités et des technologies, des transports et autres, les thématiques capteront l’attention de toutes les générations.

La difficulté majeure à l'heure actuelle est de sensibiliser les jeunes générations. Depuis une dizaine d’années, le Musée se veut multi générationnel et a pour finalité de montrer l’évolution du quotidien des Wallons au fil des décennies. Un volet est dédié à la compréhension de la Wallonie d’un point de vue territorial, identitaire, politique, environnemental et économique via notamment le travail et les moyens de transport. Une partie est consacrée au quotidien à travers le domicile, les arts ménagers, les activités culturelles, folklorique et sportives. On y évoque aussi la publicité et l'habillement en vue de montrer l'évolution de la société avec un pouvoir d'achat et de consommation plus important et plus élargi. Une thématique aborde la vie de l'esprit avec les confessions, les philosophies, l'enseignement, le savoir- faire, artisanat, etc...

Comme le musée évoque à la fois le passé le présent et le futur, il est par conséquent mouvant et évolutif. Ce regard différent sur le quotidien, la présentation et la philosophie du musée permettent de toucher un plus large public, notamment les adolescents et générations qui s'interrogent à la fois sur le futur et aiment poser un regard sur le passé. Une vision en miroir qui fait souvent sourire : les adolescents ont du mal à imaginer la vie de leurs grands-parents sans portable et ordinateur. Comment nos ancêtres entretenaient-ils des liens sociaux sans visioconférence, courriel et communications téléphoniques sans limites et sans frontières ? Le musée répond à ces différentes interrogations.