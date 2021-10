La balade de Carine : Mumons : le nouveau musée de Mons déconfine des trésors

C'est une nouvelle réjouissante pour les curieux et amateurs de tourisme : La Belgique et plus particulièrement la province de Hainaut comptent désormais un musée de plus. Le Mumons ouvrira ses portes cette semaine à Mons. L’espace muséal annexé à l'université de la cité du Doudou révélera de multiples pièces, objets et documents qui nous permettront de comprendre l'origine et le fonctionnement de notre quotidien. Comprendre le monde quel que soit son âge en est le principal objectif

Le stress des interminables préparatifs est à présent maîtrisé laissant place à l'euphorie et l'excitation qui grimpent en intensité. Le 27 octobre, le Mumons ouvrira officiellement ses portes au public après 17 ans de gestation, réflexion, d'intenses négociations, de multiples travaux et préparatifs.

L'idée émerge de l'imagination fructueuse de son directeur, Francesco Lo Bue, un scientifique de renom, qui voit en une découverte la naissance d’un fabuleux projet ambitieux.

En 2004, Manuella Valentino, conservatrice Unesco de la ville de Mons, lui fait découvrir une collection de machines des 18ème et 19ème siècles et instruments scientifiques et prodigieux empilés et conservés dans la cave d'une école montoise. De la découverte au recensement des multiples trésors que recèle l'université naît l’idée de permettre au public d'accéder à ces documents qui nous ouvrent les portes sur maints mystères de notre monde et son fonctionnement.

Le Mumons est installé dans l’ancien monastère des Visitandines, un endroit restauré, jadis fermé sur lui-même. Jouxtant le musée, la bibliothèque coupe le souffle et laisse pantois toutes les générations. L'un des 43 exemplaires du livre de Gutenberg qui inventa l'imprimerie y est précieusement conservé.

Contrairement à ce que son nom et son emplacement pourrait laisser sous-entendre, ce nouveau pôle muséal ne sera pas exclusivement réservé aux étudiants de l'université ou scientifiques confirmés avides de nouvelles découvertes. Les collections et expositions seront accessibles et abordables au public de 5 à 99 ans avec un grain de folie en sus pour permettre à tout qui visitera le musée de s'émerveiller et de s'amuser.

Le musée dynamique sera en perpétuelle métamorphose. Les thématiques seront variées et au fil des mois, les responsables et les chercheurs, historiens, scientifiques auront à cœur de présenter de nouvelles expériences mais de nouveaux objets, documents et thématiques jusqu'à présent confinés dans les archives de l'université.