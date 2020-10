La balade de Carine : Mouscron : comment des brigands deviennent-ils sympathiques ?

Ils sont les héros de la fête durant tout un week-end et les ambassadeurs de la ville durant toute l'année. Autrefois brigands et gens de mauvaise fréquentation, les Hurlus sont aujourd’hui aussi sympathiques que les Mouscronnois qu'ils incarnent. Chaque année, le premier week-end d'octobre leur est dédié. Malgré la crise sanitaire, plus attachés que jamais à leur patrimoine, comme ils le font depuis plus de trente ans, les habitants de la ville du Hainaut occidental fêteront les Hurlus !

Qui sont ces Hurlus, personnages emblématiques incarnant l'esprit de toute une ville ? Comment leur popularité s'est-elle imposée dans une culture singulière proche à la fois de la Flandre et de la France ?

Jadis, ces brigands protestants calvinistes révoltés, impliqués dans des attaques et des pillages, ont essayé d'imposer leur religion. Forts de leurs convictions, les catholiques les ont contrés. La révolte s'est alors installée. Pourtant au fil du temps, la magie du folklore opérant, les Mouscronnois ont choisi d'élever ces brigands peu sympathiques en personnages emblématiques.

Le terme " Hurlu " trouverait son origine dans le mot hurleur ou hurlement des victimes.