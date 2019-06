La balade de Carine : Montaigle

Pourquoi le château fort de Montaigle, fleuron touristique de la vallée de la Molignée et patrimoine majeur de Wallonie est-il en ruine ? Comment un robuste château fort se détériore-t-il de la sorte ? Comme peut-on laisser un tel bâtiment réduire à une peau de chagrin ?

Détour bucolique par l’une des plus belles vallées de notre pays, la Molignée entre Namur et Dinant, à deux pas de Maredsous. La route est sinueuse. De part et d’autre, il y a des parois rocheuses ou des prairies. Parfois, on traverse un petit village dont les maisons ont été construites en pierre grise du pays. En nous baladant dans la nature verdoyante et paisible, les yeux sont soudainement attirés par un château en ruine qui surplombe un éperon rocheux. Bien qu’en état de décomposition assez avancée, la structure laisse deviner qu’il était défensif.

On devine que le château fort a été détruit par les guerres et les incendies mais on comprend mal qu’il ait été abandonné de la sorte. Les lieux ont aussi été pillés.

Le château de Montaigle fut érigé au XIVème siècle à l’initiative de la famille Dampierre, qui était à l’époque à la tête du Comté de Namur. Plus tard, il sera offert en apanage à Guy de Namur, l’une des figures de proue de la " Bataille des Eperons d’Or " (1302).

L’histoire de l’imposante bâtisse sera encore quelque peu mouvementée devenant lieu de baillage, subissant quelques transformations au XVème siècle, devenant aussi la dernière résidence de la comtesse de Namur, Jeanne d’Harcourt avant d’intégrer le Duché de Bourgogne.

En 1154, le château fut incendié par les troupes du roi de France, Henri II. Ravagé par les flammes et la fumée, la prestigieuse demeure perdra de son intérêt aux yeux de tous, les riches de l’époque préférant s’investir dans de nouvelles constructions plutôt que dans la sauvegarde du patrimoine en voie de détérioration. Seuls les lierres dévastateurs, les corneilles, l’humidité et le vent y trouveront refuge.

Des fonds ont été débloqués pour entretenir le site et des bénévoles y donnent de leur personne pour éviter que les pierres restantes ne se dégradent et pour sauvegarder la faune et flore avoisinantes. Aujourd’hui, le château de Montaigle inscrit sur la liste exhaustive du patrimoine majeur de Wallonie attire les amateurs d’histoires, les artistes et les romantiques sensibles aux légendes émouvantes. Les ruines du château et le musée archéologique à ciel ouvert se visitent et passionnent les férus d’histoire et de patrimoine et d’architecture.

Dans le même style que Montaigne, le château de Poilvache à 5 km de Dinant est un fort médiéval en ruine perché sur un éperon rocheux, au sommet d'une falaise surplombant la Meuse et le charmant village de Houx. Lors de la visite, on profite d’un impressionnant panorama de la Meuse entre le pont d’Yvoir et les ruines de Crèvecoeur, le pan de mur d’une grande maison médiévale, un puits, des caves-citernes, neuf tours et un domaine naturel d’exception.

Dans la région, vous verrez aussi les abbayes de Maredsous qu’on ne présente plus et Maredret, Falaën et Sossoye, deux hameaux repris sur la liste des plus beaux villages de Wallonie. Entre Falaën et Maredsous, une ancienne de chemin de fer a été réaffectée en circuit pour les draisines, ces espèces de cuistax sur rail. Le long de la balade, vous profiterez de paysages inaccessibles en voiture. Les draisines de Molignée roulent toute l’année.

Les routards aiment aussi la réserve naturelle de la montagne de Razinelle. Le Département Nature et Forêt s’est penché sur la problématique des pâturages. Sans animaux, la nature prolifère et l’envahissement des espèces se fait au détriment de l’intérêt local. Le retour des chèvres et des moutons, bien plus efficaces que l’homme et les machines était l’une des solutions ! De mars à octobre, les animaux restent sur place. Géré en semaine par l’EDNF, le troupeau est encadré le week-end par des bergers bénévoles de la vallée. L’hiver, les animaux sont ramenés dans une bergerie près de Dinant.