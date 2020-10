La balade de Carine : Merveilleuse forêt

Jouer, se balader, flâner, observer, ramasser les champignons et des fruits secs, écouter les oiseaux, … vous n’imaginez pas tout ce que la forêt peut nous offrir. A elle seule, la forêt recèle des millions de merveilles. Quelle que soit la saison, elle nous étonne, nous fascine et nous émerveille. Là où cohabitent les insectes, oiseaux et mammifères, les plantes et les arbres s'épanouissent côte à côte. Les champignons poussent à foison dans les bois et sous-bois. Les connaisseurs se régalent et initient les ramasseurs en herbe en dissociant scrupuleusement les comestibles des vénéneux. En Belgique, la forêt occupe 23 % du territoire national, soit 700 000 hectares répartis sur les 3 régions du pays : 78,9 % en Wallonie, 20,7 % en Région flamande et 0,3 % en région de Bruxelles-Capitale.

4 fonctions essentielles Parce qu'elle est un site de production du bois, la forêt remplit une fonction économique importante. Elle crée de nombreux emplois de terrain et dans la filière comme dans les scieries, les productions de panneaux, de papier, … Elle est aussi le siège d'une importante biodiversité. Elle protège les sols contre l'érosion, contribue à la purification de l'air, intervient dans le cycle de l'eau et agit positivement comme puits de carbone. La forêt est également un lieu d'accueil pour les promeneurs, les fans de nature, les chasseurs et pêcheurs en quête d'espace et d'air pur. Sa fonction paysagère est sans doute l'une des plus importantes à nos yeux puisqu'elle structure notre paysage

La saison des champignons Les champignons y poussent à foison. A l'automne, les amateurs se régalent. Les spécialistes le répéteront sans relâche, la forêt recèle de merveilles mais aussi de multiples dangers. Dans les bois et sous-bois, les cèpes, chanterelles, bolets et autres poussent à côté des amanites hautement dangereux dont les amanites tue-mouche, ces champignons rouges à pois blanc si souvent sympathiquement représentés dans les dessins animés des enfants. Par conséquent, il est important, voir primordial pour la cueillette des champignons d'être accompagné de connaisseurs. Nombreuses sont les cueillettes organisées en cette saison.

Le brame du cerf La balade de Carine : Merveilleuse forêt - © Richard McManus - Getty Images A l'automne, le cerf pousse son cri spécifique pour attirer les femelles et éloigner les adversaires un peu trop pressés de séduire les biches. Le son rauque du cri, perçu comme un hurlement dans le noir, pourrait presque faire peur. A l’automne, les Ardennais organisent des rendez-vous pour aller écouter le cerf en rut.

Le cheval de trait, l'un des rois de la forêt Dans les forêts ardennaises, mais aussi en Hainaut, le débardage, le transport des arbres abattus, se fait parfois avec des chevaux de trait, un équidé reconnu pour ses aptitudes à la traction. Depuis plusieurs années, les acteurs de la forêt ont à cœur de réintroduire l'animal dans les bois et sous-bois.

Attention aux sangliers Le sanglier peuple de nombreuses forêts de Belgique. Craintif, il n'hésite pas a quitté le fond des bois pour arpenter les sentiers. La chasse et la faim le guide parfois vers les jardins ! L'homme est son principal, voire son unique prédateur. Même si c'est rare parce qu'il se déplace peu en journée, vous pouvez à tout moment vous retrouvez avec un ou plusieurs spécimens. L'important est de garder votre calme face à l'animal qui peut peser jusqu’à 200 kilos. Le sanglier fait partie de ces espèces qui n'attaque que pour défendre sa progéniture. Gardez vos distances, éloignez-vous tranquillement sans courir et si par malheur l'animal devait charger, collez-vous à un arbre et tournez en rond tout autour afin d'empêcher l'animal de vous attraper. Il devrait rapidement se fatiguer et s'éloigner. Si vous êtes en pleine, adoptez la technique de l'antilope en zigzaguant et en faisant des virages secs afin de décourager votre adversaire.

Pour plus de balades en Belgique et ailleurs, rendez-vous dans Viva Week-end les samedis et dimanches de 6h à 9h sur VivaCité.