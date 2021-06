La balade de Carine : Mariemont

Un parc, un musée, un arboretum et surtout un lieu singulier, le domaine public de Mariemont près de La Louvière est le gardien d’une histoire, d’une époque.

Le domaine de Morlanwelz est un ancien domaine royal créé au 16ème siècle par Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint. L’homme politique et homme d’affaires belges Raoul Warocqué en était le dernier propriétaire de 1870 à 1917 lorsqu’il cède Mariemont à l’Etat belge.

Le site doit son nom à sa fondatrice, Marie de Hongrie duquel en découle le Mont de Marie et plus tard Mariemont. Veuve à vingt ans de Louis II de Hongrie, elle se retrouve à la tête des Pays-Bas Bourguignons et reçoit le bénéfice viager de la ville et des terres de Binche. Tout en faisant construire un palais Renaissance à Binche, la passionnée de chasse convoite l’idée d’édifier un pavillon de loisirs en lisière des bois de Morlanwelz, l’actuel Mariemont.

Son audace est à la hauteur de ses envies : sans scrupules, elle ordonne l’expropriation des exploitants afin de dégager une superficie de 90 hectares. Le chantier débute le 2 mai 1546. Fin 1547, une fausse charpente est dressée au sommet de la construction pour la protéger des pluies de l’hiver. Au printemps, la hauteur totale est de plus ou moins 14 mètres.

Le bâtiment a l’aspect d’une tour rectangulaire à deux étages entouré d’un fossé. Au rez-de-chaussée, il y a une grande salle, une petite salle, une chambre pour la reine, une garde-robe, un petit cabinet, une cuisine et une petite chapelle. Le premier étage est identique, mis à part deux chambres aménagées au-dessus de la cuisine. Au deuxième et dernier étage, on trouve une petite salle, une garde-robe et un cabinet.

Marie de Hongrie a à cœur de montrer son chef-d’œuvre. En 1549, Charles Quint y présente son fils Philippe II comme son successeur.

Comme d’autres bâtiments de l’époque, le pavillon subira moultes événements qui le détruiront partiellement, le modifieront. Entre incendies et travaux de restaurations, il traverse les époques. A la mort de Marie qui s’était retirée dans un couvent en Espagne, le domaine reste entretenu mais n’accueille plus aucun hôte durant près de 40 ans.