La balade de Carine : Manneken Pis a 400 ans

C’est un anniversaire remarquable qui passe un peu trop inaperçu … Cette année, Manneken Pis a 400 ans ! Le petit Bruxellois qui ne peut se contenir est sans doute le Belge le plus photographié. Le petit bonhomme tout nu, sans gêne, en position de soulagement, fait sourire les touristes qui affluent des quatre coins de la planète, toujours étonnés et parfois déçus de sa petite taille : 55,5 cm, 61 avec le socle !

Manneken Pis, que vous traduirez aisément " petit bonhomme qui pisse en bruxellois ", est une fontaine en forme de statue en bronze située près de la Grand-Place à l’intersection des rues du Chêne et de l’Etuve. Elle caractérise les Bruxellois et personnifie leur sens de l’humour et leur indépendance d’esprit.

Sosie, copie conforme

Vous l’ignorez peut-être, le Manneken Pis devant lequel vous passez parfois lorsque vous vous baladez près de la Grand-Place de Bruxelles, , n’est pas le vrai ! Depuis 1965, la statue initiale est précieusement conservée au Musée de la Ville de Bruxelles situé dans la Maison du Roi. Sans doute parce que la statue a souvent fait l’objet de vol et de tentatives de vol. La première tentative de rapt fut entreprise par un groupe de soldats français en garnison à Bruxelles. Pour calmer les esprits, le roi de France de l’époque, Louis XV, offrit à Manneken Pis un habit de gentilhomme.

Manneken Pis serait né en 1451. A l’époque médiévale, on aimait les fontaines surprenantes.

Sa véritable histoire reste floue. Une légende raconte qu’un enfant aurait éteint, à sa manière, la mèche d’une bombe avec laquelle les ennemis de Bruxelles voulaient mettre le feu à la ville. Une autre prétend qu’un enfant perdu aurait été retrouvé par son père, un riche bourgeois de la capitale, dans la position que l’on imagine …

Pour certains, Manneken Pis seraient encore un petit Bruxellois condamné à ne plus grandir et ne plus s’arrêter d’uriner, pour expier la faute de son père qui aurait tenté de s’en prendre à la pudeur de sainte Gudule, patronne de la ville. Pour d’autres, il serait un petit garçon qui avait l’habitude d’urine sur la façade d’une maison de sorcière, qui l’aurait figer pour le punir. Un saint homme mit à la place une statue.

Un symbole osé et incompris !

Le jet d’eau est parfois remplacé par des breuvages : du vin, du lambic (bière de Bruxelles), du beaujolais prochainement, le troisième jeudi de novembre.

Bien qu’elle soit la principale attraction de Bruxelles, en 2012, la statue a été élue " curiosité la plus décevante d’Europe ".

Une garde-robe royale

La garde-robe du petit bonhomme fait rêver. Elle compte près de 1000 tenues, gérée par un styliste habilleur privé !

Un Manneken Pis à Grammont et même ailleurs dans le monde !

Copié mais jamais égalé ! La Belgique aurait un autre Manneken Pis à Grammont. Une querelle amicale existerait d’ailleurs entre les villes quant à l’origine du petit bonhomme. On devine la détermination des habitants des deux villes. L’histoire parle et dit que les échevins de la ville de Grammont firent réaliser à Bruxelles leur propre Manneken Pis, sur base sans doute du modèle bruxellois …

Si l’on regarde l’âge des statues actuelles, toutes deux sont des répliques. La copie du petit bonhomme de Grammont date de 1459 alors que la réplique bruxelloise aurait été conçue en 1619. A Grammont, on se base sur ce constat pour dire que le Manneken de la ville est plus ancien que celui de la capitale !

Quoi qu’il en soit, le petit ambassadeur de Grammont est moins connu et moins populaire que le bruxellois.

Il existe d’autres copies officielles offertes notamment à Colmar, Osaka, Monaco, Londres, Broxeele, Benalmadena, Nagoya. Il y a aussi un Manneken Pis à Coxyde et à Binche depuis 1924 lorsqu’une ancienne imprimerie devient le café " Manneken Pis " sur la Grand-Place. A cette occasion, le tenancier installera " un ket " de Bruxelles sur la façade donnant sur la rue Saint-Jacques.

Janneke Pis

Depuis 1985, Manneken Pis a une petite sœur, une petite copine … La petite fille accroupie en train d’uriner située à la rue des Bouchers remporte cependant moins de succès que son homologue masculin.