La balade de Carine : Malmedy

Un carnaval haut en couleurs, des musées, un patrimoine architectural étoffé, des commerces attrayants, de bonnes tables et des Fagnes toutes proches qui offrent de magnifiques balades toute l’année, Malmedy a de quoi attirer les touristes. Les Wallons n’y reste qu’un jour, les Flamands et étrangers y passent plusieurs nuits.

La région est calme et ses paysages magnifiques à toutes saisons. A Malmedy, on parle le français et le wallon. Le Cwarmé est l’événement le plus important de l’année. Les festivités durent quatre jours, du vendredi à minuit au mardi gras à minuit. Malgré son appartenance aux Cantons de l’Est, le Cwarmé, le 561ème en février prochain, est un carnaval latin typiquement wallon qui se déroule en patois pour les puristes !

15 masques différents portés par 2500 personnes défilent le dimanche. Chacun y tient son rôle. Les longs nez suivent et taquinent une personne. Le jeu ne s’arrêtera que lorsqu’elle leur offrira un verre. Les long bras s’amusent à échanger les chapeaux dans le public. 15 à 25 000 personnes prennent part à la fête selon la météo.

La ville s’est développée autour d’un monastère fondé en 648 par Saint Remacle. Deux ans plus tard, l’abbé implante Stavelot à 10 km de là. Plus tard naîtra la principauté Stavelot Malmedy. La cathédrale du 18 siècle est le point central de la ville. C’est l’une des deux que compte la province avec celle de Liège.

Devant le monastère, autour de la place, les villas patronales rappellent le fructueux passé des l’industrie du cuir et du papier. La Maison Villers, l’une des plus remarquable, est classée au Patrimoine Majeure de Wallonie. Cette demeure patricienne, une maison de maître avec une imposante façade symétrique de trois niveaux, a été construite en brique et pierre de taille. L’intérieur est riche de cheminées, toiles peintes, boiseries, stucs et carreaux de Delf. Restaurée depuis 2016, on la visite le week-end.

Vers 1500, les moines, propriétaires de la majeure partie des terres de la région, autorisent l’installation de fosses à tan. Le premier moulin à papier date de 1750.

La Warche alimentait les fabriques parce que les tanneurs et les fabricants de papier avaient besoin d’eau pour produire. En 1990, avec la mondialisation, la dernière tannerie tombe en faillite. S’en suit de quelque peu la dernière fabrique de papier. Aujourd’hui, il en reste un musée qui pérennise un savoir-faire et une page de l’histoire de la ville et la région. Les collections sont présentées dans le complexe du Malmundarium.

Ville fleurie

En 1996, Malmedy remporte le concours européen de Ville Fleurie.

40 000 plants garnissent la ville cette année.

Le Malmundarium

Le complexe muséal ouvert depuis avril 2011 est installé dans l’ancien monastère racheté en 1985 par la ville. Deux niveaux, 3000 m2 pour découvrir l’histoire, le folklore et les anciennes industries de la ville (le cuir et le papier).

Les délices du coin

De passage à Malmedy, profitez en pour goûter les délices du coin !

Les Baisers : des meringues natures ou garnies de crème fraîche ou au beurre.

Les gaufres à la crème fraîche : les 4 jeudis gras

La soupe au pois et salade russe (pendant le carnaval) : pour se " retaper " après une longue journée de carnaval !

La tarte au riz.

La bière de Bellevaux : produite dans une brasserie artisanale de la ville.

Que faire dans le coin ?

Une balade dans les Fagnes : été comme hiver, la région est exceptionnelle !

Un cliché du raidillon : le mythique virage du plus beau circuit automobile du monde !

A Stavelot, le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps accueille les passionnés toute l’année.

Une photo du Signal de Botrange, le sommet du pays : ne vous attendez pas à voir une montagne, vous ne verrez qu’un banal promontoire qui surplombe de quelques mètres le sol …. Les 694 m de hauteur sont évalués par rapport au niveau de la mer et non du sol sous nos pieds !

Le Centre Nature de Botrange est un excellent point de départ pour les balades. Parcours-découverte de la région et des expositions et événements temporaires.

Plus d'infos : www.malmedy-tourisme.be