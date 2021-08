La balade de Carine : Mahymobiles, le plus grand musée de l’Automobile de Belgique

De nouveaux véhicules, de nouvelles salles d’expo, une deuxième boutique, un éclairage moderne, de nouvelles pièces, une salle de réception, à Leuze-en-Hainaut, le musée fait peau neuve. L’engouement du renouveau se répercute sur le taux de fréquentation en augmentation de 20 % par rapport à ces dernières années.

Depuis quelques années, Mahymobiles, le Musée de l’Automobile se métamorphose ; une modernité et un renouveau impulsés par le petit-fils de fondateur, Ghislain Mahy, conscient du trésor que recèle l’importante collection de son grand-père. Le changement et la nouvelle dynamique paient puisque les visiteurs sont de plus en plus nombreux à visiter le musée, une progression qui ne devrait que se confirmer dans les prochaines semaines avec les divers investissements et aménagements opérés dans le musée.

300 véhicules sont exposés mais la collection recèle des merveilles ponctuellement présentées au public. Le caractère initial du bâtiment industriel est rehaussé par une décoration tendance où les murs bruts ont été repeints et l’éclairage modernisé prend toute son importance. Les véhicules sont dorénavant mieux mis en valeur avec un éclairage judicieusement dosé avec entre autres des spots de cinéma, à l’extérieur des véhicules comme dans certains habitacles.

Les pans des salles d’expositions sont désormais décorés de pièces de véhicules, outillages de mécanique, enjoliveurs et autres.

Une salle est dorénavant consacrée aux bicyclettes, vélos de course, tricycles, triporteurs, triplettes, trottinettes … Les fans de courses cyclistes apprécieront revoir le véhicule " bouteille " de la brasserie Ginder Ale de Merchtem, qui a autrefois fait les beaux jours des caravanes des Tours de France et de Flandres. Une autre salle est consacrée aux deux roues motorisées.

On peut également y admirer une collection de limousines américaines d’après-guerre dans lesquelles il y a une séparation entre le chauffeur et les passagers. Toutes sont en parfait état mais nécessitent un brin d’entretien personnalisé. Plusieurs fois par semaine, un bénévole vient les restaurer une à une et à la demande, offre ses conseils aux visiteurs intéressés.

Ad : 10 € - Eft : 6 € - parking gratuit

Le musée est ouvert du jeudi au lundi jusqu’au 30 septembre 2021. www.mahymobiles.be