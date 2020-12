La balade de Carine : Lessines : de nouvelles collections à l'Hôpital Notre-Dame à la Rose

Les équipes muséales n’ont pas chômé pendant le confinement. En coulisse, les téléphones ont chauffé, les contacts se sont multipliés ce qui a permis à certains musées de dévoiler de nouvelles merveilles comme à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines. On peut désormais y voir des pièces uniques et exceptionnelles de la communauté des sœurs Servites de Marie de Jolimont près de La Louvière, un hôpital et une communauté fondés au 19ème siècle sous l’impulsion des fondateurs de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.

Les sœurs possédaient un riche patrimoine artistique composés de beaux tableaux, de meubles, de pièces d’orfèvrerie, de livres et pièces d'archives, ….

On y voit notamment une allégorie de la vie religieuse, ancêtre de la bande dessinée qui servait à l'instruction spirituelle des religieuses. Dans la collection, un diplôme de " Justes " atteste de leur dévouement sans limite pour les Juifs pendant la guerre. Elles avaient caché et protégé plusieurs familles.

Comme le musée est très grand, agencé en une vingtaine de salles et un jardin, les responsables n’ont pas eu beaucoup de mal à délimiter le circuit de la visite.

Le secteur touristique sait que l’année ne sera pas une référence en termes de fréquentation : " Les réservations commencent à rentrer mais on ne peut pas encore dire que ce soit la folie ". 80 % du chiffre d’affaires du musée proviennent des groupes qui ne voyagent plus depuis mars et qui ne reprendront sans doute pas la route avant septembre.

La gestion des prochains mois devra être stricte, voire sévère pour assurer un équilibre financier : " Nous savons que le bilan ne saurait pas être bon pour cette année. Nous avons perdu des groupes scolaires, culturels associatifs ".

Même avec une bonne fréquentation estivale, le musée devrait perdre 70 à 80 % de son CA cette année. " Il faudra être très prudent en termes de gestion et de dépenses pour assurer l’équilibre financier ".