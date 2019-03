La balade de Carine : Les nouveaux Jardins d'Annevoie

Depuis plusieurs mois, les somptueux jardins d’Annevoie, joyaux du Patrimoine majeur de Wallonie, bénéficient d’une cure de jouvence, indispensable pour leur pérennité. Depuis hier, les jardins aquatiques sont accessibles jusqu’à la fin de la saison touristique. Vous ne remarquerez sans doute pas que des travaux sont en cours.

C’est l’un des plus beaux parcs publics de notre pays, situés à deux pas de la Meuse, à mi-chemin entre Namur et Dinant. L’eau ruisselle, les couleurs chatoient, les tailles réalisées à la perfection. Ces jardins d’eau ont vu le jour dans la vallée du Rouillon.

Au début du 18ème siècle, le Domaine et son splendide château étaient la propriété de la famille de Montpellier, des Maîtres de Forges. Dix générations ont contribué à la création, l’amélioration et à la conservation des jardins qui entourent le château érigé en plusieurs étapes en pierre du pays. Les premières pierres de l’imposante bâtisse furent posées en 1627. On ne visite pas l’intérieur mais la beauté des jardins suffit à assouvir pleinement l’émerveillement durant la visite.

La privatisation du domaine, il y a deux ans, fut la première étape salvatrice d’un processus de longue haleine qui se mettait en place. Les jardins créés il y a 250 ans avaient besoin d’une attention particulière pour les restituer à l’état initial. Un Belge, architecte paysagiste qui ouvre aussi à la sauvegarde des jardins de Versailles a été appelé à la rescousse. Recherches historiques, études minutieuses et travail d’orfèvre portent déjà leur fruit mais seront réellement visibles dans les prochains mois, la nature ayant besoin de temps pour se déployer comme on l’attend.

Les dizaines de fontaines, cascades, bassins et étangs contribuent aussi à la beauté et à la singularité de ces jardins d’exception. Les jeux d’eau ne requièrent aucune machinerie spécifique pour leur fonctionnement. L’eau s’écoule naturellement grâce aux dénivellations naturelles. Ils ont été conçus selon le principe des vases communicants. C’est l’une des grandes particularités des somptueux jardins des bords de Meuse.

A chaque allée, chaque détour, sa magie, ses surprises, ses perspectives de jardins à la française mariés singulièrement à la fantaisie du style anglais et au charme intimiste du courant italien. Le jardin potager à la française émerveille également.

Plusieurs animaux habitent le domaine et apportent leur charme au décor. Les cygnes blancs et noirs, canards, aigrettes et mouton Soay se laissent aisément photographier.

Les événements des jardins

Durant toute la saison touristique, divers événements seront organisés dans ce décor digne des plus beaux films romantiques et historiques.

Une chasse aux œufs les 21 et 22 avril (Pâques)

Les Costumes de Venise : les 8, 9 et 10 juin (Pentecôte)

Pour la 9ème fois, 110 personnages du carnaval de Venise viennent déambuler dans les allées des jardins. La fête sera italienne avec de la musique, des artisans, des food trucks, ….

Grand-pique avec des concerts de jazz : les 29 juin, 20 juillet et 13 et 14 août.

Noël en Annevoie : un marché de Noël typique avec plus de 72 artisans. Les jardins seront illuminés. les 22, 23 et 24 novembre.

Visiter Annevoie

Depuis hier, jusqu’à la fin de la saison touristique, les jardins sont accessibles chaque jour de 9h30 à 17h30 - comptez 1h30 de visite. Ad : 8,50 € - eft : 5,50 € - parking gratuit. Accessible aux PMR. Pas de pique-nique pas dans le parc mais il y a de quoi se restaurer.

Découvrir la région

Les centres d’intérêt sont légion : le patrimoine médiéval mosan, les croisières mosanes, la vallée de la Molignée, ses draisines, ses villages typiques dont certains labellisé " plus beau village de Wallonie ", ses abbayes et ses balades.

Les citadelles de Namur et Dinant, la Haute Meuse dinantaise, les châteaux de Vêves apparenté à une demeure de conte de fée et de princesse, celui de Freyr et ses magnifiques jardins, les brasseries et chocolateries du coin, Wépion, capitale de la Fraise, les couques de Dinant, les escargots de Warnant.

Plus d'infos : www.annevoie.be