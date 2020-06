La balade de Carine : Les grès de notre enfance : De Bouffioulx au château fort d'Ecaussinnes

Chez vos grands-parents, il y avait sans doute des pots de grès gris bleus ou bruns sur les étagères de la cuisine. Beaucoup de ces poteries ont été fabriquées à Bouffioulx, dans la région de Charleroi.

Jusqu’au 26 septembre 2021, Yves De Leeuw nous dévoile les plus belles réalisations de sa collection de 750 pièces qu’il accumule depuis une vingtaine d’année.

C’est à ses amis de longue date, propriétaires du prestigieux château fort d’Ecaussinnes qu’il doit l’opportunité de présenter ce qui le passionne. De fil en aiguille, il quête des pièces uniques aux quatre coins de la planète parce qu’il y a quelques décennies encore, la réputation des grès de Bouffioulx dépassaient largement les frontières de Belgique et d’Europe.

La panoplie ne comprend pas que des pièces de table ou de cuisine : " la production que nous connaissons est apparue à peu près dans les années 60. Avant, de grands artistes ont créé des collections de grès de Bouffioulx ".

Même si chaque potier a sa spécialité, tous ont le même processus de fabrication, inchangé depuis la création des grès au 16ème siècle : les pièces sont décorées à la main par des artisans des trois manufactures qui persistent encore aujourd’hui, avant d’être cuites à haute température dans des fours, autrefois au bois, ensuite au charbon et aujourd’hui au gaz dans des étuves informatisées. A plus de 1100 °, les flammes viennent caresser les pièces et révéler des couleurs par la combustion de l’association de la terre, des émaux, du feu et du sel jeté dans le four en fusion sur les pièces afin de les rendre étanches.

Parce que la terre de Bouffioulx était élastique, jadis, les pièces, étaient plus fines, délicates, fragiles également. Aujourd’hui, la matière première importée d’Allemagne notamment est de qualité différente. Par conséquent, les pièces sont moins fines et plus lourdes.

Parce que les artisans ont été contraints de produire pour se nourrir, l’artistique est tombé en désuétude. Il se dit que chaque potier a sa " production de cœur " hautement axée vers l’artistique et sa " production de l’estomac " qui l’aide à subvenir aux besoins de sa famille.

Les adeptes, artisans et collectionneurs le déplorent : les grès de Bouffioulx ont un peu perdu leurs lettres de noblesse alors qu’autrefois, les poteries et pièces d’art se négociaient chez les marchands d’art les plus réputés aux quatre coins de la planète, à New-York, Chicago …

Les grès n’ont pas dit leur dernier mot. A nous de pérenniser ce savoir-faire ancestral.

Plus d'infos : Catalogue de l'exposition " Quand le génie de l’Art féconde la terre de Bouffioulx "