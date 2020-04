L’histoire dit que l’origine de la frite belge remonterait à 1759, le long des rives de la Meuse. Alors que l’hiver frappe de plein fouet, les riverains ne peuvent momentanément plus pêcher des petits poissons dans le fleuve, victuailles qu’ils consommaient frits et légèrement salés. Ils ont alors imaginé un substitut démocratique qu’ils trouveraient aisément. La frite s’est avérée être le substitut recherché, sa morphologie rappelant celle des petits poissons.

Les Belges ont et auront toujours la frite, au sens propre comme au sens figuré ! Et en cette période de confinement, la frite nous aide bien !

Après une famine en 1769, il participe à un concours lancé par l’Académie de Besançon. Comme les soldats exclusivement alimentés de pommes de terre pendant la guerre des sept jours avaient tous survécus, l’apothicaire en déduit que le féculent devait être un remède efficace contre la dysenterie. Parmentier gagna le prix et oeuvra pour que le tubercule soit au menu des prisons et des hôpitaux.

La balade de Carine : Les belges ont toujours la frite - © Friet Museum JORIS LUYTEN

Le visiteur se laisse guider par les vidéos, panneaux et visuels. Depuis peu, une salle met en avant les vertus scientifiques de la pomme de terre. On y voit notamment un réveil actionné par l’énergie de la patate. Dans le sous-sol, une odeur alléchante guide les visiteurs vers la friterie.

Le Musée est installé depuis une dizaine d’années dans la Saaihalle, un magnifique bâtiment classé, l’un des plus anciens de la Venise du Nord qui méritait d’échapper aux aménagements qu’aurait certainement nécessité une autre affectation qu’un musée. La structure est composée de deux parties, une datant de la fin du 14ème siècle et une autre du 15ème. Dans le premier bâtiment, la ville de Gènes avait abrité sa représentation commerciale à Bruges. Ses représentants y logeaient et stockaient les produits qu’ils importaient du nord de l’Italie. Le second a également été érigé sous l’impulsion des autorités de la ville italienne.

Le musée est fermé en ce moment. On attend évidemment sa réouverture mais heureusement, chez nous, on aura … toujours la frite !