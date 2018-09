La balade de Carine : Le Zoo d'Anvers

C’est peut-être le plus ancien zoo de Belgique, il n’en n’est pas moins moderne et dynamique. Le Zoo d’Anvers accueille des animaux du monde entier, œuvre pour la sauvegarde d’espèces, les réintroduit dans la nature et développe des projets scientifiques à l’étranger.

Les singes caracolent, les lions déambulent calmement, les papillons virevoltent, les ours jouent à cache-cache, les éléphants se laissent photographier, la marchande de glace remporte un franc succès, … Du jardin d’hiver à la Savane en passant par le pays glacé, la Vallée des Singes, l’Aquarium et les Nocturamas, les visiteurs admirent les habitants du parc.

7000 animaux, 950 espèces du monde entier cohabitent sur 11ha. Le parc animalier s’est développé il y a 175 ans, au cœur de l’une des plus grandes villes du pays. Doté de bâtiments Art déco et d’installations modernes et adaptées au mode de vie des animaux, le zoo est singulier et l’un des zoos les mieux conservés du 19ème siècle.

Chaque année, 1 million de visiteurs déambulent dans les allées, 10 à 12 000 visiteurs par jour en haute saison.

Dans les années 70, le zoo a été totalement classé. Tous les bâtiments, les jardins, les éléments de l’histoire incorporés au décor (statue, bâtiments, …), sont désormais protégés ; plus question de modifier le décor ou d’entreprendre des travaux sans autorisation préalable issues de procédures complexes et parfois compliquées.

Le zoo est scientifique. Suite à des demandes européennes, il offre le toit et le couvert à des animaux parfois menacés d’extinction. Dans le cadre du programme Eaza (programme de sauvegarde d’espèces menacées), Anvers est le responsable mondial pour le suivi de l’okapi, du vautour moine, du singe lion à tête dorée et du bonobo.

Au niveau européen, le zoo coordonne le programme de reproduction du Ara militaire mexicain et le Loris arabic …

Anvers a une station de recherche au Brésil. Des scientifiques travaillent avec les locaux. Ils ont ouvert une école pour enseigner les richesses et les faiblesses de la nature avec un focus particulier sur les animaux.

Outre les animaux, les bâtiments du zoo valent le détour. Le Jardin d’Hiver est une perle architecturale conçue en 1897. Il servait de lieu de détente pendant l’entracte des concerts donnés dans la salle des fêtes.

Dans le Temple mauresque et sa serre hivernale, les okapis vivent paisiblement. A côté, la Latteria (un restaurant) il y avait jadis une étable où l’on trayait les vaches. Le lait était servi aux animaux du zoo et aux Anversois.

La visite

A l’entrée du zoo, vous recevez un plan. Il vous suffit de suivre les numéros pour ne rien manquer et jongler avec les horaires des nourrissages et des spectacles.

La visite est truffée d’activités ludiques et didactiques qui captivent les enfants et offrent quelques instants de détente aux parents : escalader une paroi de grotte, fabriquer des papillons en papier, essayer des jeux anciens, escalader l’araignée géante à la plaine de jeux …

Planckendael

Le Zoo de Plankendael dépend du Zoo d’Anvers. Le parc animalier de Malines, initialement une propriété avec un somptueux château de charme, a été racheté par le premier zoo de Belgique en 1956. Les premiers visiteurs découvraient les lieux réaménagés quatre ans plus tard. Les singes bonobos en sont les ambassadeurs. Il y a seulement 80 ans que cette espèce menacée qui habite les profondeurs de la forêt tropicale a été découverte. En Afrique, certaines personnes mangent leur viande.

Les cinq continents y sont représentés. Avec ses nombreuses activités ludiques et didactiques dispersées sur le circuit découverte, le parc tient en haleine ses visiteurs de l’entrée à la sortie.

Allez-y en train

Le parc se situe en centre-ville. Les automobilistes sont par conséquent tributaires des aléas de la circulation. Aucun parking n’est lié à l’attraction touristique. Comme le parc jouxte la gare centrale, le plus est donc d’aller en train. B-excursion offre des prix avantageux pour le transport pour le billet de train et l’accès au parc.

Plus d'infos : www.zooantwerpen.be