La balade de Carine : Le Virtual Park de Mouscron a rouvert ce 11 juillet

On installe une nouvelle signalétique, on appose des panneaux de consignes, on nettoie une dernière fois avant de rouvrir. Les responsables et le personnel du Virtuel Park de Mouscron ont le sourire. Après plus de trois mois de fermeture, cette jeune attraction touristique peut à nouveau accueillir les visiteurs.

Avec 4000 m2 entièrement dédiés à la technologie, le Virtual Park est le plus grand parc de réalité virtuelle indoor d’Europe. Les ados, jeunes adultes et les familles viennent y passer de quatre à huit heures sans interruption tant les attractions sont variées. Les entreprises organisent également des teams buildings pour renforcer les liens dans les équipes et développer la collaboration.

Dès la première année d’ouverture en 2019, le parc a accueilli plus de 20 000 visiteurs avec un taux de satisfaction élevé, une fréquentation encourageante pour les concepteurs qui précisent que le Virtual Park n’a ouvert que le 4 mars de cette même année.

Des activités pour petits et grands

Enfiler un casque et une combinaison pour combattre des aliens sans craindre de représailles physiques, rouler à moto sans avoir peur des accidents, découvrir les fonds marins même si on est claustrophobe, côtoyer les robots, défier les héros, … pour vivre huit aventures différentes et découvrir une panoplie de jeux de réalité virtuelle pour les petits et pour les grands. Une dizaine de cabines de 16 m² permettent aussi de découvrir et d’évoluer dans différents univers.