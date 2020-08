La balade de Carine : Le Tramway touristique de l'Aisne

Plus

Embarquement immédiat à Erezée pour Lamormenil en province de Luxembourg à bord du tramway touristique de l’Aisne. Rares sont les régions des Ardennes belges qui se visitent en train, alors autant en profiter ! Pour une balade en famille, en amoureux, entre amis, le Tramway touristique de l’Aisne ravira tout le monde ! Entre Durbuy et La Roche-en-Ardenne, Erezée est une petite commune tranquille au cœur de la vallée de l’Aisne, un affluent de l’Ourthe. Les paysages avoisinants sont époustouflants. S’y perdre, c’est se ressourcer, s’offrir un bain de jouvence loin du train-train quotidien et des brouhahas de la ville. Au départ d’Erezée, sur un tronçon de 12 km, un petit tramway sillonne la campagne jusqu’à Lamormenil. En longeant l’Aisne sur une bonne partie de son trajet, l’escapade nous fait découvrir la faune et la flore typiques des Ardennes. A part quelques vallons, la région est peu escarpée et regorge de multiples recoins qui laissent pantois et qui font le bonheur des adeptes de la photographie, amateurs ou professionnels. L’attraction touristique fonctionne quasiment à 100 % grâce à l’aide de bénévoles et de passionnés du train et de leur coin qui accueillent et guident les visiteurs. Seule une personne est affectée à temps plein pour le fonctionnement de l’asbl.

Une maintenance annuelle Chaque année en début de saison touristique, avant de nous faire embarquer dans leur tortillard, les courageux désherbent les voies, un travail lourd et fastidieux animé par une passion commune afin de permettre au train de sillonner la campagne. Bénévoles et responsables veillent aussi à pérenniser leur projet et assurer sa continuité en motivant une nouvelle génération qui, ils l’espèrent, aura cœur, tout comme eux, d’offrir de leur temps et de leur courage à ce tramway, précieux patrimoine de la région. Les responsables sont également conscients qu’à terme, ils devront repenser et étoffer l’accueil touristique pour les voyageurs d’une heure qui font escale quelques minutes à Lamormenil avant de retourner vers Erezée. Actuellement, rien n’est prévu pour une halte " détente ", gourmande ou rafraîchissante. Des discussions et négociations sont en cours afin de développer des collaborations avec le proche parc Chlorophylle de Dochamps. Les responsables et acteurs du secteur touristique espèrent une issue favorable dans les prochains mois. Les visiteurs pourraient par exemple rejoindre le parc à vélo en empruntant le tramway. Un wagon serait dédié à l’embarquement des bicyclettes.

La balade de Carine : Le Tramway touristique de l'Aisne - © RSI Erezée 10 à 15 000 personnes empruntent chaque année le tramway de l’Aisne afin de découvrir la région et s’octroyer un moment de détente convivial en famille ou entre amis. Les horaires varient selon les saisons. Ils sont disponibles sur le site Internet et dans les brochures touristiques dédiées à l’attraction. Ad : 17 € - Eft : 9 € . 50 € par famille (2 ad et 2 efts) avec un guide nature. Il est également possible de réserver des trams spéciaux avec un forfait variant de 350 à 450 € et adjoindre une coquette voiture royale au train pour 125 €, idéal pour des photos de mariage ou autres clichés souvenirs singuliers. Les responsables et bénévoles vous invitent aussi à les contacter afin d’organiser un voyage sur mesure selon vos desiderata.

A voir dans la région : Durbuy : Durbuy est souvent promue comme étant " la plus petite ville du monde " en raison de son nombre d’habitants qui n’excède pas les 400 âmes et qui a peu évolué depuis la charte de franchise qui lui a octroyé son statut en 1331. Le slogan touristique n’est cependant pas réaliste, la plus petite cité du monde étant Hum en Croatie avec 34 habitants. La Roche-en-Ardenne : La ville du jambon, du Purnalet et de la Poterie, située dans une cuvette en bordure d’Ourthe, recèle divers atouts. Campings, hôtels et chambres d’hôtes sont légion. Des quatre coins de la ville, on aperçoit le château féodal en ruine érigé au 11ème siècle sur un éperon rocheux. Mais aussi : Hotton et ses grottes, la Baraque de Fraiture, les Fagnes …

