La balade de Carine : Le Québec

C’est la fête nationale du Québec ce dimanche. Depuis plusieurs années, en raison des bonnes relations qui nous lie à la province canadienne, des festivités ont également lieu à Bruxelles.

Au 17ème, à la demande d’Henri IV, roi de France, la région est colonisée par la France. Le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain, un explorateur aux rêves sans limite, fondait officiellement le Québec. Quatre siècles plus tard, le français y est toujours la langue officielle. Force étrange et singulière pour cette bulle de France qui n’a de cesse d’affirmer son histoire et son identité dans une culture anglo-saxonne.

Québec et Montréal sont incontournables. La première est élégante, l’autre, deuxième ville du Canada, est singulière parce que construite sur une île au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. L’exposition universelle de 1967 et les Jeux Olympiques de 1976 y ont laissé de jolis souvenirs. Le Biodôme est un extraordinaire parc zoologique où sont préservés les biotopes des différentes zones climatiques de la planète.

Loin des villes, le Québec cache d’autres merveilles : le charme de ses régions atypiques, les lacs, les rivières et forêts verdoyantes l’été et d’un blanc immaculé l’hiver.

Avril est un mois important pour les Québécois. Non seulement parce qu'il annonce la fin de l'hiver mais aussi parce qu'il ouvre la porte au printemps.

La nature s'apprête à renaître et la sève monte dans les arbres. C'est précisément à cette période que la sève des érables est récoltée pour être déclinée en divers produits dont le célèbre sirop, ambassadeur culinaire phare dont la province canadienne est le premier producteur sur le marché mondial !

La récolte de la sève de l'érable marque également l'ouverture des cabanes à sucre, restaurants improvisés dans les érablières où les acériculteurs aiment faire découvrir leur dernière production.

Les Québecquois visitent la cuisine avant de déguster les plats " maison " préparés par les propriétaires des lieux, tels que des omelettes, du jambon, des fritures de lard, des tartes et des crêpes, le tout agrémenté de sirop d'érable !

Dans ces restaurants rustiques aux grandes tables, la musique et la danse y ont leur place. On y passe aisément toute la journée !

De mai à octobre, dans les eaux du Saint-Laurent, l’un des plus longs fleuves de la planète, les baleines viennent se nourrir. Plusieurs fois par jour, des croisières d’observation permettent de côtoyer ces imposants mammifères marins de près, sans aucun danger.

Les lacs et forêts ne sont pas les seuls atouts de la province canadienne. Il y aussi les hommes et les femmes qui ont forgé la mentalité locale exemplaire.

Les Québécois sont accueillants avec ceux qui sont aimables avec eux. Deux règles de vie importantes : simplicité et amabilité.

Pas de chichis, si on vous tutoie rapidement, cela signifie que le courant passe bien. Ne râlez pas au moindre imprévu, ils ne vous comprendront pas !

Pour eux, quelqu’un qui discute fort semble arrogant. De même qu’ils n’aiment pas qu’on imite leur accent. N’oubliez pas que là-bas... c’est vous qui avez l’accent !



D’où vient l’accent québécois ?

Au 18e siècle, les français ne parlent pas tous couramment le français que l'on connaît aujourd'hui, ils sont partagés entre plusieurs langues : le provençal, le breton, le normand, le basque, l'alsacien, l'occitan, le flamand et même le catalan. En Nouvelle-France, la majorité des premiers colons français étaient originaires de la côte atlantique. L'accent québécois est en fait un mélange du normand et du breton.

Pour le voyage

Devise: le dollar canadien ( +/- 0,68€ = 1 dollar canadien)

H de vol : + /- 7h30 (direct depuis Bruxelles via Air Transat d’avril à octobre – l’hiver via Paris)

Attention, les prix sont affichés hors taxes et hors pourboires pour les restaurants. En moyenne, il faudra rajouter 30% pour connaître le montant réel.

N’oubliez pas les pourboires, ils font partie de la culture locale ! Comptez 10 à 15% de service en plus.

Infos : www.quebec-europe.be