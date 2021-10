La balade de Carine : Le Phare d’Andenne ne guide pas les bateaux sur la Meuse

On a beau chercher, fouiller dans les archives de la ville, de la province et de la région, aucun document n’atteste de la présence dans l’histoire d’un phare en bord de Meuse à Andenne.

Qu’en est-il dès lors du Phare qui fait aujourd’hui la fierté de la ville ? Pourquoi son histoire n’est pas reprise dans un livre ?

Personne, même les plus férus d’histoire de la ville ne peuvent en parler parce que le phare tel que nous l’imaginons n’a jamais existé ! Le Phare actuel est un pôle

Il n’y a donc jamais eu un phare à Andenne ni de mer ni de rivière. Le phare est le plus haut bâtiment de la ville, un repère patrimonial érigé dans le nouvel écoquartier. Du sommet, on y voit une vue imprenable sur le centre et sa région.

Dans ce bâtiment inauguré en juin 2020 sont réunis : un espace muséal, une bibliothèque de 40 000 ouvrages, des salles de réunion ou à destinées événementielles ainsi qu'une cafétéria. Le concept original est assez unique en Wallonie et même en Belgique.

Ceramic Valley

Une exposition est consacrée à la céramique parce que le lien qui unit la ville aux artisans du métier ne date pas d'hier.

Les premiers ateliers dateraient du 8e siècle, à la fondation de la ville. Au fil des ères, les artisans ont développé la technique. Au 19e siècle, les faïenceries d’Andenne sont légion. Plus tard les fabricants ont également travaillé la porcelaine avant de se reconvertir vers la céramique industrielle pour faire face à une concurrence notamment asiatique très rude.

De cette époque faste, il reste des pièces et des documents inestimables ainsi qu’une triennale consacrée à la céramique.

Moins connus et moins populaires que d'autres, la céramique d'Andenne n’en est pas moins précieuse. Certaines pièces collector ont une valeur inestimable.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la céramique ne sert pas qu'à faire de la vaisselle. Les artistes l'ont utilisée et l'utilisent encore dans diverses disciplines.

L’exposition " Ceramic Valley " est accessible jusqu’au 17 octobre.

L’homme de Spy sera-t-il détrôné par une fillette d’Andenne ?

Beaucoup d’événements le laisse supposer.

Dans le village de Seclin, plusieurs archéologues de la préhistoire issus du monde entier y ont fait escale. Des fouilles y sont toujours en cours. Dans les années 90, on y a retrouvé une mâchoire d'une fillette de 8 ans de Néandertal, la première découverte importante et éloquente depuis celle de Spy. Une section de l’espace muséal est consacrée à la préhistoire et aux découvertes dans la région.