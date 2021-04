La balade de Carine : Le Pays de Herve

Merveilleux le Pays de Herve ! Ses paysages sont magnifiques, son ambiance singulière et ses produits locaux savoureux. Situé au cœur du triangle Aachen (Aix-la-Chapelle) - Liège -Maastricht, le Pays de Herve se caractérise par un paysage de bocages façonnés de prés, prairies et vergers d'arbres à haute tige entourés de haies.

Le plateau fait office de jonction entre la vallée de la Meuse et la frontière allemande. Herve, capitale de la région, est réputée pour sa cavalcade du lundi de Pâques et son fromage aux saveurs et arômes prononcés. Fort au nez et en bouche, le Herve doit son goût singulier à la présence d’une bactérie dans le sol, transmis et révélé dans le lait des vaches qui broutent dans les prés du plateau. En 1230, dans son Roman de la Rose, Jean Renard évoquait déjà le fromage gras et sain de la Berwinne. En 1544, lors d'une halte avec ses soldats, Charles Quint apprit à l'apprécier.

Entre Meuse et Vesdre, le plateau de Herve est fait de doux vallons et de bocages verdoyants pochés de tâches blanchâtres représentés par les nombreux arbres fruitiers en fleurs dont les fructueuses récolteront permettront la fabrication d’un sirop artisanal unique dans le pays.

Le plateau calcaire de la province de Liège, prolongement naturel de la Hesbaye et de la Montagne Saint-Pierre, s’étale sur quelques 450 km² et sur une dizaine de communes d’Aubel à Welkenraedt en passant par Blegny et Visé. De nombreuses sentiers de promenade y sont balisés.