La balade de Carine : Le nouvel Euro Space Center

A l’heure où l’homme s’émerveille en redécouvrant Mars et s’apprête à suivre le second périple dans l’espace de l’astronaute français Thomas Pesquet en mission Proxima, de nouvelles passions illusoires vont sans doute naître chez les plus jeunes et les moins jeunes. Quel parcours enjamber pour caresser le rêve d’aller un jour plus près des étoiles ? Quelles capacités et connaissances sont requises pour décrocher son billet pour l’espace ? Comment se démarquer des quelques milliers de candidats en lice d’une drastique sélection ?

L’Euro Space Center nous fait vivre des sensations proches de celles que peuvent ressentir les audacieux routards des étoiles. Sur place, on évalue l’ampleur de la fastidieuse préparation et le panel de tests auxquels les astronautes doivent se soumettre avant de s’envoler dans les confins de l’espace.

Se préparer avant de décoller

Dans un hub spatial, les visiteurs effectueront une dizaine activités permettant d’évaluer la mémoire, la vue, la perception et l’agilité. Même si la concentration est maximale et les sens en éveil, la fascination prime. Certaines épreuves sont sensationnelles et éprouvantes alors que d’autres sont ludiques et divertissantes.

Un vol plus vrai que nature

Dans le Space Rotor, la force centrifuge est semblable à celle des astronautes à mille lieues de la terre. A bord du Free Fall Slide, les sensations sont inédites. La Moonwalk, sans doute l’attraction la plus prisée, révèle la perception de la loi de l’apesanteur.

Un simulateur adjoint de réalité virtuelle immerge les curieux dans des décors réalistes. A bord de la Space Flight Unit, chacun prend de la hauteur et part en reconnaissance dans les canyons martiens à bord d’un aéronef plus vrai que nature !

De la terre à la planète rouge, dans l’immensité de l’espace au cœur des étoiles ou dans le Mars Village, du voyage à l’atterrissage, de l’histoire de Mars jusqu’aux prémices de sa découverte par l’Homme, la visite est fascinante et interactive pour les visiteurs qui interagissent en pilotant leur propre rover.

Le Space Tour nous fait découvrir l’histoire de la conquête spatiale. Le Magic Board interactif de plus de 7 mètres de long nous situe la place de la planète bleue dans le système solaire. Le parcours d’une heure nous emmène dans diverses salles thématisées.

Dans le planétarium, un film astronomique est projeté sur une coupole offrant une vue imprenable sur le ciel et l’immensité du mystérieux et fascinant système solaire. Le cinéma interactif Spaceshow 5D nous emmène à bord des missions Apollo. Avec des sièges qui bougent au rythme du voyage, des lunettes 3D, des effets spéciaux, … le voyage spatial semble presque aussi vrai que nature.