La balade de Carine : Le nez de Napoléon en Belgique, au bord d’un sentier de randonnée dans les Cantons de l’Est

Qui ne serait pas étonné de tomber " nez à nez " face à l’imposant appendice nasal de l’ancien empereur français ? Certains penseront à la révélation incongrue de fouilles réalisées dans la région, d’autres à une légende, une plante endémique ou une spécialité gastronomique locale liée de près ou de loin aux goûts du monarque vaincu de la célèbre bataille de Waterloo. L’imagination des petits comme des grands entre en compte dans la levée du mystère.

Dans les cantons de l'est de la Belgique, entre le barrage de Robertville et les pistes de ski alpin d’Ovifat, des sentiers ont été balisés pour guider les promeneurs et randonneurs dans les endroits improbables qui émerveilleront toute la famille. Parmi les plus belles balades, celle de la Warche nous emmène sur de petits sentiers perdus et sinueux où se révèle une nature de toute beauté qui cache de multiples richesses, mystères et secrets à tout qui veut la découvrir.

Le circuit en boucle part et arrive au barrage de Robertville. La forêt est façonnée d'arbres, le sol est argileux et l'eau y est quelque peu ferrugineuse.

On surplombe la vallée de la Warche à 80 m de hauteur avant de descendre au bord de l'eau pour apercevoir la cascade de Reinhardstein, la plus haute de Belgique (près de 60 m). À la belle saison, elle s’apparente à un fin filet d'eau alors qu’à l’automne et en hiver, le débit de la chute d’eau est plus important. Plus loin, le chemin remonte doucement pour arriver au pied du château du même nom que la cascade. Après 5 km, les randonneurs reviennent au point de départ.

Ensuite, on enjambe un petit pont de bois pour traverser la rivière avant de faire escale dans un charmant endroit dédié aux pique-niques.

Au fil de la promenade, en traversant cette nature sauvage façonnée de feuillus et de rochers,

peut-être apercevrez-vous le nez de Napoléon, un rocher qui s'apparente à un imposant appendice nasal qui rappelle étrangement celui de l’empereur français. Le bloc de pierre surplombe la rivière et offre une vue imprenable et magnifique sur le château.

La balade d’1h15 est relativement sportive tant le dénivelé est conséquent (près de 198 m). Pour suivre la boucle de 5,2 km, la brochure gratuite " Balade de rêve " suffit, avec le balisage en place (rectangle bleu + muguet).

Les adeptes de la randonnée diront qu'il vaut mieux avoir le pied " sûr " et bien chaussé ! Les yeux ne sont pas en reste tant la beauté des paysages est magnifique.

La balade n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.