La balade de Carine : Le Musée de la Lessive à Spa

Comment la prestigieuse ville thermale est-elle liée à l’une des corvées de tous les temps ?

Situé au cœur de Spa, le Musée de la Lessive évoque un volet méconnu de l’histoire de la cité et au développement du thermalisme local.

Alors qu’autrefois la bourgeoisie aimait s’y ressourcer, prendre les eaux et y pavaner, les lavandières entretenaient les luxueux dressings de ces dames et messieurs de la haute.

A la fin du 18ème siècle, alors que Spa est l’une des villes thermales les plus réputées d’Europe, la noblesse afflue dans ce qu’elle surnomme communément " le Café de l’Europe ". Pour ces bourges nantis, seuls les loisirs, la détente et les représentations étaient au programme. Dans l’envers du décor, de petites mains actives n’avaient de cesse d’assurer le confort maximal des hautes gens parmi lesquelles les lavandières qui s’afféraient au blanchissage du linge.

Jusque dans les années 50, de menues entreprises familiales se sont formées afin de subvenir aux demandes et attentes des nombreux hôtels du coin.

La plupart de ces ateliers familiaux réunissaient des mères et des filles, des tantes et des nièces, parfois des veuves qui trouvaient en ce travail le moyen d’arrondir les fins de mois souvent difficiles et faire face à un douloureux épisode de la vie.

La réputation des lavandières spadoises était telle que bon nombre de touristes et curistes nantis envoyaient leur linge à Spa pour la lessive hebdomadaire. A leur dextérité s’ajoutait une qualité d’eau acide incomparable hautement profitable aux tissus de toutes variétés.

De l’Antiquité à aujourd’hui

Une exposition permanente retrace l'histoire de la lessive, de l'Antiquité à nos jours.

Au Moyen-Age, l’entretien du linge à la cendre de bois dénommée la " grande buée " ne se faisait qu’une fois par an.

La naissance des machines à laver est intrinsèquement liée aux crises sanitaires de la fin de la 2e moitié du 19e siècle. Après 1850, les épidémies de choléra engendrent davantage de ravages que celle de la covid. Naît alors le mouvement hygiéniste durant lequel la population s’intéressera de plus près à diverses mesures d’hygiène, dont la lessive qui se fera plus régulièrement. Dans les hôpitaux, on lessivera dorénavant chaque jour.

Le savon et l’eau bouillante amèneront les ingénieux à annexer un système de machinerie qui déclassera à jamais les planches à laver et les battoirs d’époque. L’électricité marquera le début d’une nouvelle ère du blanchissage qui relèguera à jamais au second rang les nombreuses lavandières.

L’eau provient de la Fagne, à 600 m d’altitude. Après avoir ruisselé sous différentes couches, elle s’est chargée en acide et sels minéraux, des composantes qui soigneront entre autres les rhumatismes, les problèmes sanguins et cardiaques.