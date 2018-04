La balade de Carine : Le Musée de l'Informatique de Namur

Quand a été créé le premier ordinateur ? Quand est réellement née l’informatique ? Des collectionneurs passionnés se sont penchés sur la question. Quatre ont uni leur force et rassemblé leurs machines, leurs pièces souvent lourdes et encombrantes. Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin, ils ont ouvert un musée à Salzinne près de Namur.

Ce week-end, c’est l’ouverture de la saison touristique pour le Computer Museum NAM-IP. C’est l’une des plus importantes collections informatiques d’Europe. Le musée est jeune mais la richesse de ses collections, le dynamisme des équipes en charge de sa gestion et l’engouement naissant du public laissent entrevoir de belles années futures.

L’objectif de sa création : sauver, préserver et mettre en valeur ce patrimoine, de l’histoire du traitement de l'information depuis les temps anciens, en passant par les machines pour cartes perforées, les ordinateurs lourds et imposants, pour aboutir aux tablettes et aux smartphones et laisser entrevoir le futur. Tout part d’un constat : le patrimoine de l’informatique en Belgique est en péril parce que la vie de l’ordinateur est de plus en plus courte. En dix ans, les technologies ont évolué de manière fulgurante. On répare de moins en moins, on opte plutôt pour du neuf. Lorsqu’on change de machine, on jette l’ancienne. L’idée de départ est de montrer l’évolution de l’informatique et le côté humain des machines.

Les passionnés ont réuni des ordinateurs toutes générations confondues, des objets, des documents. Plutôt que de laisser périr leur collection, ils ont sensibilisé la Fondation Roi Baudouin. En échange du don des collections, les responsables de la Fondation ont accepté de créer un fond pour l’informatique. Il y a une vingtaine de mois, le Musée de l’Informatique ouvrait ses portes à Salzinne sur les hauteurs de Namur, dans le hall sportif de l’ancien collège Saint-Aubin.

Dans le musée, on aperçoit des machines, des claviers, des ordinateurs de toute taille et tous âges. Une ligne du temps retrace l’histoire de l’informatique en Belgique et à l’étranger, depuis les premiers bâtons gravés du Congo (des os) il y a 20 000 ans, prémices des calculs au langage mathématique d’aujourd’hui. On y voit aussi des machines à perforer les cartes, celles que l’on utilisait aux caisses des grandes surfaces. Elles sont les ancêtres des clés USB. On découvre aussi un atelier de mécanographie toujours en fonction, l’informatique des années 30, des imprimantes de tous âges et de toutes formes, …

Sans l’homme, la machine n’a aucun intérêt. Sans la machine, l’homme semble dépourvu, isolé. Les concepteurs du musée ont veillé à mettre en avant l’humanité des machines.

Les machines sont toujours en ordre de fonctionnement mais le musée n’est pas connecté au Net. L’idée est de travailler en atelier déconnecté, de découvrir les collections et se souvenir plutôt que de chatter. On ne touche à rien sauf dans l’espace de manipulation réservé aux enfants. Un ordinateur est branché pour consulter un moteur de recherche.

Le choix de l’endroit s’est porté sur Namur parce que c’est dans la capitale wallonne que la 1ère Faculté d’Informatique est née dans les années 50. Les machines sont exposées dans un ancien hall sportif sagement chauffé.

Deux employés, des bénévoles et une équipe d’entretien s’attachent à animer au quotidien le musée et à attirer le public de plus en plus nombreux parce que le musée est le seul de ce type 400 km à la ronde. Si la jeune asbl se maintient, les responsables cherchent toujours des mécènes pour agrémenter les lieux et optimaliser l’accueil des visiteurs et le confort de la visite.

La visite

Idéalement, la visite sera guidée. 2 h. Le Computer Museum est ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h et le 1er dimanche du mois de 14h à 17h. Visite guidée de l’exposition permanente et les grandes avancées de l’informatique pour les individuels le 1er dimanche du mois, de juin à octobre, de 14h à 16h. Les groupes ne dépasseront les 25 personnes. 8 €.

Plus d'infos : www.nam-ip.be