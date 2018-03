La balade de Carine : Le Mundaneum à Mons

Un musée aussi calme que mystérieux, des centaines de tiroirs, de petites trappes, des expositions itinérantes, A deux pas de Grand-Place de Mons, le Mundanuem est un endroit unique au monde, un classement universel, un centre d’archives, ancêtre des encyclopédies et de l’informatique.

C’est aussi l’histoire d’un ancien magasin transformé en un magnifique espace d’exposition et d’un projet ambitieux sous toutes ses formes. Musée, espace d’exposition, lieu de conférence et d’événements, le Mundaneum est un des pôles touristiques majeurs de la Cité du Doudou.

L’ambiance est calme et sereine comme dans les grandes bibliothèques. Les visiteurs découvrent et observent l’endroit sans faire de bruit, pantois et admiratifs face à ce fastidieux travail de deux génies que ne disposaient que de peu de moyens.

On ne peut pas ouvrir les tiroirs mais qu’importe. La scénographie nous emporte dans l’histoire de ce répertoire de documentation unique au monde. Ce classement bibliographique universel fut imaginé au 19ème siècle par Henri La Fontaine, un Belge primé Prix Nobel de la Paix en 1913 et Paul Otlet, un autre compatriote remarqué pour ses travaux de bibliographie.

Le projet ambitieux avait pour but de réunir et répertorier toutes les connaissances du monde sous toutes formes (livres, affiches, coupures de presse belges mais aussi internationales, …). L’ampleur du travail était considérable, le projet conséquent et audacieux alors que les promoteurs ne disposaient de moyens de locomotion et communication actuels.

L’ambition et l’engouement des valeureux initiateurs durent être balisés. Ils choisirent dès lors de privilégier essentiellement la documentation internationale.

A l’intérieur, un grand hall à étage agrémenté d’un escalier de bois et de fer forgé nous rappelle l’architecture art déco du siècle dernier.

Plus loin, la mappemonde plante les prémices du décor complété par de hautes armoires de rangement munies de multiples petits tiroirs dans lesquels sont répertoriés une pléthore d’informations. Chaque donnée, chaque information a été transcrite manuellement sur des fiches, elles-mêmes classées et sous classées selon de multiples critères.

Le bâtiment existe depuis 1930. Autrefois, c’était un commerce. En 1984, la Communauté française de Belgique rachète les bâtiments de la rue de Nimy et de la rue des Passages occupés dans un premier temps par l’Ecole Supérieure des Arts plastiques. Il faudra attendre 1993 pour qu’y soient installées les collections du Mundaneum.

Top Secret !

Top Secret, un monde à décrypter, … c’est le nom de l’exposition à voir en ce moment au Mundaneum. A travers le jeu, les séries télévisées, le cinéma, petits et grands se laissent emporter dans les histoires d’espionnage, comme à la télé ou au cinéma.

Le récit et la scénographie dépassent les limites de cryptographie aussi vieille que l’écriture. L’exposition montre qu’à travers les guerres, le secret d’état, les moyens numériques actuels, on a toujours eu recourt à des moyens divers pour rendre l’information secrète.

Focus aussi sur les espions en Belgique pendant la guerre froide et la guerre en Irak. Vous verrez des objets déclassés qui ont été utilisés par nos agents belges de la Sureté de l’Etat : une montre pour photographier sans être vu, une pierre dans laquelle on glissait un message secret, une machine de chiffrement qui était utilisée dans les ambassades. A voir jusqu’au 20 mai 2018.

Un événement au Mundaneum

On y organise des expositions temporaires, des conférences, des réunions et des événements d’entreprises et de groupements. Les entreprises et groupements peuvent y louer différents espaces.

L’endroit est également attractif pour le jeune public qui dispose d’un espace éducatif.

Infos :

Rue de Nimy, 76 à Mons (près de la Grand-Place – 15 min à pied de la gare – navette de bus vers le centre-ville).

Entrée : Ad 7 € - Eft 2 €

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Consultez le site du musée pour savoir où vous garer à proximité.

www.mundaneum.org