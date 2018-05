La balade de Carine : Le Lot

Entre Corrèze et Tarn et Garonne, repérez Rocamadour et Cahors, vous êtes dans le Lot, en région Midi-Pyrénées ! Une escale pour un long week-end ou votre prochaine destination de vacances …

C’est à la rivière qui la traverse que le département doit son nom. Les pierres, la nature et les vignes sont les principales composantes du paysage. La région est subdivisée de régions naturelles distinctes assez vallonnées, comme au centre du département le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, le plus jeune parc régional de France et à l’ouest, du nord au sud, la vallée du Lot et le Quercy blanc. Les randonneurs et amateurs de pêche vont aussi aimer les Vallées de la Dordogne, du Lot et de son affluent le Célé.

La région compte aussi cinq villages classés plus beaux villages de France et Grands Sites de Midi-Pyrénées.

Un monde souterrain fascinant

Grottes et gouffres recèlent mille et une richesses ; un monde souterrain qui nous parle de la préhistoire à la grotte de Pech Merle à Cabrerets et celle de Cougnac à Gourdon. Près de Cabrerets, dans la vallée du Célé, la grotte de Pech Merle, l’une des merveilles de France, 3 étoiles au Michelin. Les dessins réalisés sur les parois de la grotte datent de plus de 25 000 ans. Grand site du département : le gouffre de Padirac, large de 32 m de diamètre et profond de 103 m. A découvrir à pied et en barque. Les rivières et ruisseaux souterrains sont aussi nombreux.

De bons vins

La région compte aussi plusieurs vignobles dont les appellations agrémentent nos tables. Depuis des décennies, la renommée du vin de Cahors dépasse largement les frontières françaises. Jadis, les monarques étrangers aimaient fièrement le servir à leurs convives. Les vins de Cahors ne sont pas les seuls à être repris au menu, les vins de Coteaux du Quercy produits dans le Quercy blanc ont eux aussi la cote de même que ceux du pays du Lot, plus légers à consommer lorsqu’ils sont jeunes.

Cahors, Gourdon, Figeac, les principales villes du département

Cahors est le chef-lieu du département. La cité entourée d’un cirque naturel de collines abruptes et ceinturée par le Lot est deux fois millénaire. Le Pont Valentré, Patrimoine mondial de l’Unesco, la cathédrale Saint-Etienne, des maisons médiévales, des portes sculptées du 17ème siècle, des immeubles néo-classiques, autant de curiosités qui valent le coup d’œil. Cahors est également connue pour ses jardins.

Gourdon et Figeac sont les deux autres grandes villes du département, deux jolies cités perchées sur le roc.

Cinq plus beaux villages de France

Loubressac, Carennac, Saint Cirq Lapopie, Autoire et Cardaillac sont les cinq plus beaux villages du département, répertoriés aussi sur la liste des plus beaux villages de France. Outre leur patrimoine et leur charme, chacun affiche un plus singulier qui lui est propre.

Pour qui ?

Pour les familles, les adeptes de la nature, du calme mais aussi pour les amateurs de vin, de pêche et spéléo.

Surfez régulièrement sur le site www.tourisme-lot.com – vous y découvrirez une sélection d’offres intéressantes et alléchantes. Certains sites de location vous offrent aussi des visites guidées et balades en ânes et lamas.

Des circuits de découvertes

Pour découvrir le parc naturel régional, 27 circuits ont été balisés. Vous traverserez par exemple la forêt de Braunhie (5000 ha) en observant le chêne pubescent identifiable à ses jeunes rameaux et au-dessous de ses feuilles recouvertes de poils. Il couvre 95 % des surfaces boisées. A lui seul, il joue un rôle majeur pour la préservation de la santé de la forêt car il abrite une faune exceptionnelle nécessaire à l’équilibre forestier.

Le département a aussi été balisés en circuits.

La navigation sur le Lot

Possibilité de location de gabarre et de bateaux de plaisance habitables.

A goûter absolument :

L’agneau fermier du Quercy

La noix

Le vin de Cahors

Le melon du Quercy

Le Rocamadour, un fromage local

La truffe

Le safran (présent dans la région depuis le Moyen Age)