La balade de Carine : Le Kent

Le long des côtes, il y a de jolies plages ; dans les terres, une campagne verdoyante et sensiblement vallonnée, beaucoup de maisons à colombages, des cottages généreusement fleuris à la belle saison, des charmantes petites villes et de paisibles villages généralement animés par un pub. Le Kent plaira aux curieux, friands de dépaysement, aux amoureux de la nature et aux yeux gourmands de jolis coins et belles bâtisses. Mais les premiers clichés connus de la région du sud-est de l’Angleterre sont ses célèbres falaises de Douvres et de Folkestone, des éperons de calcaires qui, par temps clair, se laissent photographier depuis des Caps Gris Nez et Blanc Nez en France près de Calais.

Sur les hauteurs de Douvres, un château médiéval surplombe la Manche. Les Romains érigèrent un phare qui se dresse toujours dans l'enceinte du château, et les Saxons une église. Son rôle a toujours été militaire. En mai 1940, l’évacuation de 338 000 soldats alliés depuis Dunkerque est dirigée à partir du poste de commandement du château.

Maidstone en est le chef-lieu mais la première escale de la région est sans conteste, Canterbury ! A 86 km de Londres, c’est l’une des plus anciennes villes du pays. De loin, dans la campagne verdoyante du Kent, on aperçoit son imposante cathédrale, sépulture du roi Henry IV et d’Edouard le Prince Noir et l’un des pôles touristiques majeurs du Kent. C’est l’une des plus anciennes et des plus célèbres églises chrétiennes d’Angleterre. La ville universitaire possède aussi un joli petit parc avec des points d’eau où il fait bon flâner.

Autre ville de charme, Rochester, à 50 km du centre de Londres. La ville vaut le détour pour son château médiéval, un château normand du 12ème, l’un des plus beaux du comté, voire du pays. Le parc et la cathédrale valent aussi le coup d’œil. Il s’agit d’une imposante bâtisse normande ; son évêché est le deuxième plus ancien d'Angleterre après Canterbury. Certains jours, près du château ; on peut y entendre le dernier crieur du pays, éloquent et en costume d’époque !

Sur la côte nord du Kent et en retournant vers Douvres en passant par Whistable et Herne Bay, on découvre un profil de bord de mer inattendu où les étendues de verdure côtoient la craie et le sable. Une nouvelle facette du pays de Shakespeare qui nous ferait oublier la conduite à gauche. Coup de cœur pour Deal, jolie petite bourgade du bord de mer avec une jetée pour les pêcheurs et une belle plage pour tous. Un charmant décor, dépaysant et reposant.

Dans le carnet de route !

Un détour par Chilham, un joli petit village situé à côté de Canterbury. Lino Ventura y tourna une scène mythique de la Gifle, film dans lequel Isabelle Adjani jouait sa fille rebelle.

Visite de la cathédrale de Canterbury. L’accès est payant (plus ou moins 10 €) mais la dépense vaut le coup d’œil.

A Canterbury : un petit (ou grand) sachet de fudges, les friandises locales, une sorte de caramel mou aromatisé. C’est délicieux pour autant que vous les achetiez chez les artisans et pâtissiers. En raison de son statut de ville touristique très courtisée notamment par les touristes d’un jour le week-end, les boutiques sont ouvertes sept jours sur sept. Le charme anglais opère avec ses maisons typiques et ses parcs verdoyants.

La conduite à gauche : qu’elle ne vous fasse pas peur !

Deux conseils pratiques : accrocher un carton sur la radio sur lequel vous inscrirez " conduire à gauche " ; pour les ronds-points, ou changement de direction, suivez une voiture anglaise !

Pour vous y rendre, vous empruntez l’un bateau à Calais pour Douvres (plus ou moins 1 heure de traversée) avec ou sans la voiture. Pour les piétons, au départ de la gare de Douvres, vous vous déplacez dans tout le comté.

Vous pouvez aussi embarquer à bord d’un des trains qui traversent le tunnel sous la Manche (plus ou moins trente minutes de trajet entre Calais et Folkestone).

Vous paierez en livre sterling ! L’euro est rarement accepté. Il est possible de retirer de l’argent sur place.