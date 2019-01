La balade de Carine : Le Danemark

Les plages y sont à couper le souffle, les paysages assez plats et verdoyants et l’histoire des vikings omniprésente. Les curieux et gastronomes se régaleront et les fans de culture ne sauront où donner de la tête. Le Danemark fait partie de ces belles découvertes discrètes que l’on peut envisager à moins de 10h de route de chez nous. A moins de ne se rendre au Groenland qui dépend aussi du plus méridional et plus petit des pays scandinaves.

Voisin nordique des Pays-Bas, le Danemark est pour nous le passage incontournable sur la route qui mène vers le grand nord. Avec un relief qui dépasse à peine les 30 m, randonneurs et cyclistes amateurs y trouvent leur bonheur. C’est aussi l’un des pays les plus plats du monde. Parce que les hivers y sont doux, on le surnomme " la Côte d’Azur " de Scandinavie.

Situé entre la Mer du Nord et la Baltique, le royaume est composé de la péninsule du Jutland et de quatre cents îles dont une centaine peuplées depuis plusieurs milliers d’années. Parmi la plus imposante, le Groenland, l’exception située dans l’océan Atlantique.

Le vert des campagnes tranche avec les maisons aux façades chaulées et colorées.

Les Danois sont discrets et respectueux. Peu enclins à étaler leur richesse et leur chauvinisme, ils sont très fiers de leur pays, le plus protecteur au monde des lois sociales.

Copenhague sur l’île d’Amager face au détroit qui relie la Baltique à la mer du Nord est la capitale du pays. La ville est essentiellement connue pour sa petite sirène, monument emblématique dont l’histoire légendaire est plus attirante que l’esthétique de la statue en elle-même. Inspirée par le conte de fée d’Andersen, la statue représente une sirène amoureuse d’un prince que le temps et la patience ont figée pour trois siècles. Outre son activité financière, Copenhague est reconnue pour ses nombreuses entreprises pharmaceutiques. Avec ses 400 km de pistes cyclables, elle est aussi la ville la plus accueillante au monde pour les cyclistes !

Le pays compte aussi de nombreux châteaux, jardins, musées, opéras, églises, …Le palais d’Amalienborg, résidence d’hiver de la famille royale est l’un des plus remarquables. Le château de Christiansborg, siège du parlement est lui aussi occupé en partie par la famille royale. Le château de Frederiksborg, le plus grand palais de Scandinavie, est le symbole de la puissance de la monarchie absolue danoise.

Plus récent, l’opéra dédié à la reine Marguerite II inauguré le 15 janvier 2005 contraste avec constructions anciennes.

Quand y aller ? : entre mai et septembre, la belle saison. Juin est le mois le plus sec. Le Danemark, c'est la Côte d'Azur des pays nordiques. L'hiver n'est jamais très froid (rarement en dessous de - 5 °C), une douceur due à l'influence maritime. Il est cependant assez long. Le 22 décembre est le jour le plus court : le soleil se lève à 8 h 40 et se recouche à 15 h 37...

Le saviez-vous ? : Bien que faisant géographiquement partie de l’Amérique du Nord, le Groenland est juridiquement rattaché à l’Europe en tant que territoire autonome du plus petit pays de la Scandinavie.

Cuisine : Goûteuse !

Le petit déjeuner est un copieux comme en Angleterre.

Testez le hareng, moelleux et sans arrêtes décliné à toutes les sauces : au vinaigre, à la crème, au curry, au madère, à la cerise, …

Goûtez les frikadelles, ces boulettes de viande ou de poisson, ancêtres du hamburger. Rien à voir avec celles de chez nous !

L’Aquavit : cette eau de vie se déguste glacée … avec modération !

Pour les horaires des repas, les Danois sont ponctuels. Le déjeuner à midi et le dîner entre 18 et 20h. Bon nombre de cuisine ferment d’ailleurs à 21h.

Coût de la vie : plus cher que chez nous

Devise : la couronne danoise (1 € - un peu plus de 7,6 c)

Souvenir à ramener : de l’ambre – les Danois en ramassent plus de 500 kg par an sur les côtes.

Clin d’œil à Andersen :

Qui ne connaît pas " La petite Sirène ", " La Princesse au petit Pois " ou " Les Habits neufs de l’Empereur ", des contes pour enfants signés par cet écrivain du 19ème ?

Plus d'infos : www.visitdenmark.fr