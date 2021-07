La balade de Carine : Le Chemin de Fer des Trois Vallées

Une balade en train, un trajet de plus ou moins trente minutes … A priori, rien de bien original d’attractif et d’attrayant. Mais lorsqu’il s’agit d’anciennes machines dont certaines à vapeur qui sillonnent une magnifique campagne verdoyante et vallonnée, l’intérêt est tout autre.

Entre Mariembourg et Treignes, des tortillards sillonnent les trois vallées. Les trains se faufilent entre trois vallées de la botte du Hainaut. Les habitants du coin les empruntent pour se déplacer d’un village à l’autre alors que les touristes embarquent pour découvrir la région et les musées du village de Treignes.

La belle histoire pourrait commencer par la traditionnelle phrase : il était une fois …En 1973, une poignée d’amoureux du chemin de fer à vapeur caresse le rêve fou de faire revivre ce moyen de transport disparu du quotidien depuis 7 ans.

Depuis 1974, une cinquantaine de bénévoles œuvrent à la pérennité de la ligne ferroviaire et sauvegardent des trains et pièces parfois uniques liées aux chemins de fer belges. En 1994, dans un hall de 105 mètres de long doté de 4 voies, forts de leur expérience et dotés d’un riche patrimoine, ils ouvrent le musée du chemin de fer à Treignes afin d’y exposer des locomotives, autorails diesel, quelques machines des années 50, des voitures de voyageurs, des wagons de marchandises, des engins de travaux, du matériel de service et des maquettes, … des collections d’exposition qui relatent en grande partie l’histoire du rail en Belgique.

Si la plupart des pièces exposées appartiennent à des membres bénévoles de l’association, d’autres sont la propriété de la SNCB ou de l’une ou l’autre association " sœur ". Plusieurs engins ne demanderaient que peu de travail pour reprendre du service, d’autres sont malheureusement définitivement garés au musée.

Embarquement immédiat

La gare de Mariembourg a gardé son profil de hall d’embarquement des années 70. Le personnel et les chefs de gare, tous bénévoles, scrutent les horloges pour ne pas manquer les départs et arrivées des trains.

Monorails, à vapeur, à siège en bois, ... bien qu’ancêtres, ces trains partent à l’heure.

Vêtus d’uniformes aujourd’hui déclassés parce que dépassés, les chefs de gare relèvent leur képi avant de donner le traditionnel coup de sifflet, signe d’un départ imminent. 40 min de trajet entre Mariembourg et Treignes, trois arrêts à Vierves, Olloy et Nismes, 14 km entre les deux terminus, une centaine de voyageurs par voiture, le voyage ravit toutes les générations. Pour une locomotive à vapeur, il faut 20 kg de charbon pour parcourir 1 km et 1 kg de charbon vaporise 5 l d’eau.