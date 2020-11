La balade de Carine : Le Château de Vêves

Bon nombre d’activités nous sont soustraites ou nous semblent peu adéquates avec la crise sanitaire. Qu’elle que soit la situation, nous intéresser au patrimoine ne nuira pas à la santé ! La Belgique peut s’enorgueillir de compter un patrimoine architectural remarquable et exceptionnel parmi lequel le château de Vêves. Considéré comme l’un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique, il a aussi été sacré Patrimoine bâti préféré des Wallons. Classé monument exceptionnel, c’est l’un des spécimens les plus remarquables de l’architecture militaire du XVème siècle. Lové dans un écrin de verdure de toute beauté, le château nous semble sorti d’un conte de fée.

Une longue allée, un passage voûté, autrefois défendu par quatre portes et une herse donne accès à la forteresse. A une quinzaine de minutes de Dinant, le château de Celles, dit de Vêves, est l’un des joyaux de la province de Namur. Dans un écrin de verdure vallonné du Condroz namurois, six poivrières coiffent l’imposante édification, patrimoine majeur de Wallonie. Du haut de son éperon rocheux, la bâtisse aux allures des plus belles demeures de princesses domine la vallée. Sertie de bois feuillus verdoyants, l’ancienne forteresse devenue château de plaisance est encore habitée aujourd’hui. Son profil se caractérise par de grandes tours et de belles boiseries. Meublé et chauffé, l’authenticité du décor et de l’ambiance sont tels que les châtelains semblent encore y vivre.

Son histoire passe par différentes phases. Initialement, le château était une structure en bois construite sur un éperon rocheux. Fragile, il fut rapidement détruit et reconstruit en pierre au 12ème siècle. La demeure actuelle est une version restaurée du 13ème. Avec l’apparition des canons, le 15ème siècle marque un réel tournant dans l’histoire des châteaux. La puissance de ces nouvelles armes aura raison sur les forteresses qui n’auront plus lieu d’être. Au fil des ans, le profil des demeures féodales sera adapté à un quotidien plus confortable. Naissent alors les châteaux de résidence. Incendié, reconstruit, le château restera une forteresse jusqu’à la fin du Moyen Age. On annexe de nouvelles façades, on élargit les fenêtres et au 16ème, on y ajoute des colombages dans la cour intérieure qui à elle seule, illustre les diverses évolutions de ce voyage dans le temps. Plus grande au début de l’histoire du château, elle sera réduite au fur et à mesure des aménagements envisagés vers l’intérieur du domaine faute de place vers l’extérieur.

L’intérieur de la demeure est superbement bien aménagé en style 18ème, un décor parfait, melliflu dans lequel aucun détail n’a été négligé.

A la fin de la visite, avant la boutique, la cuisine du 13ème nous ramène aux origines du château lorsque la rusticité de la vie médiévale lorsque le confort d’une pièce en sous-sol était impensable.