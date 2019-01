La balade de Carine : Le Château de Reinhardstein

Dans les Cantons de l’est, près de Botrange et Robertville, le château de Reinhardstein est une des bâtisses les plus remarquables de notre pays. La forteresse aux tours carrées est entièrement meublée. Erigée dans une cuvette, elle a la particularité de ne pas avoir de douves. La prestigieuse bâtisse est classée au Patrimoine wallon. Accessible aux visiteurs, l’imposant « château musée » est régulièrement le décor privilégié d’expositions temporaires et d’événements publics et privés.

Depuis sa construction en 1354, le bâtiment médiéval posé sur un éperon rocheux a subi très peu de modifications majeures. Contrairement aux autres châteaux forts construits en hauteur, il a été érigé sur un promontoire rocheux dominant une vallée verdoyante ; ce qui au moment de sa construction au 14ème siècle posait peu de problème car l’artillerie n’existait pas encore.

Ce n’est qu’après le 15ème siècle que les canons atteignent des cibles à plus de 400 m.

Autre curiosité, l’absence de douves ! Vu l’emplacement atypique du château, il était utopique d’envisager leur construction. La défense des lieux s’envisageait différemment, en repoussant l’ennemi vers l’extérieur de la vallée. La grande boucle de la Warche, cours d’eau qui arrose la région, faisait office de frontière naturelle.

En 1354, à la demande du duc de Luxembourg, avoué de l’abbaye de Stavelot, Renaud de Waismes fit ériger le château, là où d’autres bâtisses avaient été édifiées auparavant, à l’époque de Charlemagne, au 13ème siècle et à l’époque romaine. Pendant 460 ans, les seigneurs de Waismes et leurs descendants agrandirent leur domaine en le préservant.

A la Révolution française, Le château perdit de son estime et tomba ensuite en ruine. Suite à la mise sous séquestre de la demeure, la famille qui y habitait fut contrainte d’abandonner les lieux. Craignant le retour des Français après la récupération de leurs biens, consécutive à la chute de Napoléon, les comtes de Metternich, descendants de Renaud de Waismes, abandonnèrent leur bien de la Warche au profit d’autres domaines situés en Allemagne et en Bohème.

Plus tard, le château fut racheté par un marchand de matériaux qui n’avait d’autre objectif que de le détruire pour revendre ses pierres.

Il y a quelques années, après avoir acquis les lieux, le professeur Overlop s’est adonné à reconstruire ce château dont le profil rude s’apparente à celui des châteaux des régions du Rhein et de la Moselle. En 1972, le donjon carré fut reconstruit comme à son origine.

Les Hautes Fagnes en manteau blanc !

Les pistes de skis des Hautes Fagnes sont ouvertes ! Les randonneurs ne seront pas en reste, les balades balisées offrent de magnifiques paysages singuliers qui font notre fierté.

Sur www.ski-botrange.be, vous trouverez toutes les informations utiles à votre escapade, de la qualité de la poudreuse aux températures locales en passant par le prix de la location des skis et l’état des routes.

Le toit de la Belgique

Dommage de passer à côté du toit de notre pays et de ne pas y prêter attention.

Sur le Plateau des Hautes Fagnes, le Signal culmine à 694 m. Sa situation lui vaut un rude climat l’hiver. La butte Baltia, un monticule de terre élevé en 1923, permet d’atteindre artificiellement l’altitude symbolique de 700 m. Depuis 1934, une tour de pierre culmine à 718 m.

Cette année, on devrait y construire une tour de télécommunication de hauteur équivalente.

Ce n’est qu’en 1919, lorsque la Wallonie malmédienne et les Cantons de l’Est furent rattachés à la Belgique par le traité de Versailles que le Signal de Botrange devient le sommet de notre pays.

Le Parc naturel des Hautes Fagnes - Eiffel

242 000 ha de nature préservés dont 170 000 en Allemagne, 12 communes et au centre, 4000 ha de landes et de tourbières.

A la belle saison, on peut y apercevoir des cigognes noires. Près du Signal de Botrange, la Maison du Parc Naturel est le point de départ incontournable de balades et découverte de la région : point infos, exposition et parcours spectacle.