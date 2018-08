La balade de Carine : Le château de Modave

Direction Modave ce dimanche, un paisible village condruzien à 15 km de Huy. Chaque année, 35 000 touristes viennent visiter son château de plaine, l’un des plus prestigieux de Belgique édifié sur un piton rocheux de 60 m dans la vallée du Houyoux. La région alimente en eau une partie de Bruxelles !

Les petites filles le qualifient de château de princesse, les visiteurs de bâtisse exceptionnelle qui laisse pantois et qui mérite d’être inscrite sur la liste exhaustive de Patrimoine Majeur de Wallonie.

Malgré ses origines féodales, le château a gardé des dimensions humaines. Seule l’épaisseur des murs des sous-sol subsistent. De place forte, il devient demeure de plaisance au 17ème à l’initiative du Comte de Marchin qui a à cœur de lui offrir la touche classique française du début du règne de Louis XIV.

Le château est entièrement meublé de pièces d’époque choisies par les propriétaires. Un inventaire témoigne de l’authenticité de chaque meuble et de la place que lui avaient attribué les maîtres des lieux.

Au rez-de-chaussée, dans la salle de garde, le regard est attiré vers le plafond armorier agrémenté de stucs retraçant l’histoire de la famille des Marchin. Il a fallu plus d’un an au décorateur hollandais requis pour la tâche pour finaliser l’imposant arbre généalogique de la famille aux goûts excentriques et originaux ! De remarquables stucs du XVIIe siècle ornent les plafonds tandis qu’aux murs se déploient majestueusement lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles peintes. Dans cet écrin, le mobilier XVIIIe et XIXe siècles créent un ensemble harmonieux. Les amateurs de mobilier se déplacent parfois de très loin pour venir l’admirer.

Alors que Marchin s’adonnait à la rénovation du château, Rennequin Sualem, un charpentier de Jemeppe-sur-Meuse, fils spirituel de Léonard de Vinci, inventait une machine hydraulique destinée à élever dans la cours du château les eaux du Houyoux. Dans la partie supérieure du parc, on peut encore voir la tour au-dessus de laquelle les eaux étaient montées (la hauteur du refoulement était d’environ 50 m).

A l’époque, une machine d’une telle puissance était une œuvre de génie civil, une merveille qui inspira les architectes du château de Versailles pour alimenter les étages en eau.

Une partie de la capitale est alimentée par les eaux de Modave ! Depuis 1922, la Compagnie Intercommunales des Eaux capte l’or bleu. En 1941, elle rachète le domaine et aménage une réserve naturelle de 450 hectares pour protéger les sources.

Le château et ses jardins sont ouverts au public. La visite dure à peu près deux heures, jardins compris. Des audio-guides sont à disposition. Le parcours vous conduit du rez-de-chaussée au 1er étage pour se terminer par les sous-sols et la projection d'un film sur les captages de Vivaqua, société propriétaire du château et de la réserve naturelle qui l’entoure. Les Jardins sont accessibles gratuitement durant les heures d'ouverture du château.

Dans le cadre de la Wallonie Insolite, la thématique touristique de l’année, vous découvrirez ou redécouvrirez les machines hydrauliques de Modave. Une balade de 3 km le long de la rivière dans le parc habituellement non accessible aux visiteurs. On évoquera aussi la roue du 17ème attribuée à Rennequin Sualem. Vous visiterez aussi les combles du château en octobre.

Le domaine est doté d’un hôtel, d’un restaurant et d’un centre de séminaire. Plusieurs fois par an, des événements grand public animent les lieux : concert, théâtre, pique-nique géant ...

Le château est ouvert du 1er avril au 15 novembre, de 10h à 18h. En dehors des vacances d’été, il est fermé le lundi. Il est exceptionnellement ouvert aux fêtes de fin d’année. Ad : 9 € - Eft 4 €. www.modave-castle.be

Que verrez-vous aussi dans la région ?

La commune de Modave recèle d’autres châteaux et de fermes remarquables tels celui de Vierset, de Strée, les manoirs de Royseux et Facqueval et les fermes de Linchet, Survillers, Thibiémont et Barse.

Modave compte aussi quelques bonnes tables.