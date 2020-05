La balade de Carine : Le château de Modave rouvre !

La nouvelle tant attendue est tombée la semaine dernière : les musées, lieux historiques et parcs animaliers rouvrent ! Dans les sites concernés, on se réjouit évidemment même si l’on est conscient que la saison ne sera pas la meilleure de la décennie. Ainsi en a décidé le Conseil National de Sécurité qui a estimé la situation favorable sous certaines conditions. De nombreux musées, lieux historiques et parcs animaliers ont rouvert sous certaines conditions pour maintenir les efforts contre la lutte du coronavirus : gestes barrière, billetterie en ligne ou par téléphone, gestion des flux de fréquentation, … Malgré les contraintes drastiques, on se réjouit au château de Modave, lové dans un paisible village condruzien. Chaque année, 35 000 touristes viennent visiter le château de plaine, l’un des plus prestigieux de Belgique. Edifié sur un piton rocheux, il culmine à 60 m la vallée du Houyoux. La région alimente en eau une partie de Bruxelles ! Les petites filles le qualifient de château de princesse, les visiteurs de bâtisse exceptionnelle qui laisse pantois et qui mérite d’être inscrite sur la liste exhaustive de Patrimoine Majeur de Wallonie. Malgré ses origines féodales, le château a gardé des dimensions humaines. Seule l’épaisseur des murs des sous-sol subsistent. De place forte, il devient demeure de plaisance au 17ème à l’initiative du Comte de Marchin qui a à cœur de lui offrir la touche classique française du début du règne de Louis XIV. Le château est entièrement meublé de pièces d’époque, choisies par les propriétaires. Un inventaire témoigne de l’authenticité de chaque meuble et de la place que lui avaient attribué les maîtres des lieux. Au rez-de-chaussée, dans la salle de garde, le plafond armorier agrémenté de stucs retrace l’histoire des Marchin. Il a fallu plus d’un an pour finaliser l’imposant arbre généalogique excentrique et original ! De remarquables stucs du XVIIe siècle ornent les plafonds tandis qu’aux murs se déploient lambris sculptés, tapisseries et grandes toiles. Le mobilier XVIIIe et XIXe siècles créent un ensemble harmonieux. Les amateurs se déplacent parfois de très loin pour venir l’admirer. Alors que Marchin s’adonnait à la rénovation du château, Rennequin Sualem, un charpentier de Jemeppe-sur-Meuse, fils spirituel de Léonard de Vinci, inventait une machine hydraulique destinée à élever dans la cour du château les eaux du Houyoux. Dans la partie supérieure du parc, on peut encore voir la tour au-dessus de laquelle les eaux étaient montées (50 m). A l’époque, une machine d’une telle puissance était une œuvre de génie civil, une merveille qui inspira les architectes du château de Versailles pour alimenter les étages en eau. Difficile d’imaginer qu’une partie de Bruxelles est alimentée par les eaux de Modave ! Depuis 1922, la Compagnie Intercommunales des Eaux capte l’or bleu. En 1941, le domaine est racheté par la compagnie qui aménage une réserve naturelle de 450 ha pour protéger les sources.

La balade de Carine : Le château de Modave rouvre ! - © Château de Modave asbl Selon les modalités imposées par le gouvernement, il est impératif de réserver les entrées via le internet ou par téléphone. Le nombre d’entrées journalières sera également limité. Par conséquent, vous devrez peut-être attendre quelques jours avant d’y aller avec l’assurance d’une visite confortable à l’abri de la cohue. Avant votre visite, les responsables vous les diverses mesures à respecter dans le cadre de la crise sanitaire. La visite dure à peu près deux heures, jardins compris. Des audio-guides sont à disposition. Le parcours vous conduit du rez-de-chaussée au 1er étage pour se terminer par les sous-sols et la projection d'un film sur les captages de Vivaqua, société propriétaire du château et de la réserve naturelle qui l’entoure. Les Jardins sont accessibles gratuitement durant les heures d'ouverture du château. Le domaine est doté d’un hôtel, d’un restaurant et d’un centre de séminaire. Plusieurs fois par an, des événements grand public animent les lieux : concert, théâtre, pique-nique géant ... Les dépendances sont régulièrement louées pour des événements d’entreprise, des mariages et autres fêtes familiales. Le château est ouvert jusqu’à la mi-novembre, de 10h à 18h. En dehors des vacances d’été, il est fermé le lundi. Il est exceptionnellement ouvert aux fêtes de fin d’année. Pour les détails, il est conseillé de consulter le site internet du château. 25 salles à visiter. 9 € l’entrée. Guide à partir de 30 personnes maximum pour 50 €. Réservations obligatoires ! Avec les mesures sanitaires, il n’y a pas de catering en ce moment.

Que verrez-vous aussi dans la région ? La commune de Modave recèle d’autres châteaux et de fermes remarquables tels celui de Vierset, de Strée, les manoirs de Royseux et Facqueval et les fermes de Linchet, Survillers, et Barse.