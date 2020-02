La balade de Carine : Le château de Maintenon

Sans l’idylle passionnée de Louis XIV et Madame de Maintenon, le château serait probablement resté dans l’anonymat. Entre Chartres et Versailles, le domaine de Maintenon est l’un des plus beaux de France. Dans le décor, un magnifique château construit dans un style Renaissance à partir de 1505 et doté d’une tour ronde et d’une autre carrée s’impose dans le paysage. Château et canal aérien sont aujourd’hui classés au Patrimoine national. La prestigieuse demeure, jadis résidence préférée du Roi Soleil et de sa dernière épouse attire chaque année des milliers de visiteurs.

A lui seul, le domaine et son château témoignent de l’ascension de la marquise de Maintenon, grand amour du Roi Soleil. Entre Louis XIV et Françoise d’Aubigné, ancienne gouvernante de ses enfants, naît l’une des plus belles histoires d’amour de l’histoire France, digne d’un conte de fée !

En 1674, avec l’aide financière du roi, Madame achète le château, les jardins à la française, les terres et les dépendances qu’elle aménage selon leurs goûts communs. L’endroit est moins grand et moins imposant que sa résidence principale mais le roi aime y séjourner parce qu’il y retrouve les fastes et le confort de Versailles tout en profitant du charme et du calme d’un domaine de province, loin de la cour à l’affût des moindres faits et gestes du souverain.

Le Roi y a officiellement ses appartements, son salon et sa chambre, tous ornés de dorures. La décoration est digne de celle d’un roi. Pour protéger le Monarque Absolu des intempéries lorsqu’il se rend aux offices, on construit l'aile reliant le château à l’église. C’est à la même époque que Le Nôtre remodèle les jardins pour offrir au roi et à ses hôtes un spectacle paysager d’exception sans doute pour compenser Versailles, sa principale demeure, là où tout doit être parfait, dans le château comme dans les jardins à tel point que les fontaines et cascades ne doivent s’arrêter la nuit ! Versailles finit par manquer d’eau. Le roi contrarié avide de perfection absolue veut alors amener l’eau de l’Eure " chez lui ". Le projet est fastidieux et très coûteux. Il sollicite alors Vauban pour la construction d’un gigantesque aqueduc dans le fond des jardins du Château de Maintenon.

Le chantier débute en 1686. En 1688, pour " dédommager " sa dulcinée, il la titre marquise. Les travaux s’arrêtent trois ans plus tard quand le royaume entre en guerre. L’œuvre ne sera jamais achevée. Il reste 29 km de travaux d’acheminement à construire entre Maintenon et Versailles.

Au décès de Madame de Maintenon, la famille de Noailles achète le domaine. Le Maréchal et ses descendants poursuivent l’aménagement des lieux et y aménagent notamment une grande galerie. Par souci de cohérence peut-être mais surtout dans le but de conserver l’âme et les souvenirs du souverain et de sa dame, les Noailles ont opté pour un décor qui rappelle Versailles.

La visite du domaine

Chambres, antichambres, salons, boudoirs, galeries, jardins … tout se visite sauf la tour carrée. Les jardins ont été restaurés en 2013 sur base des plans de Le Nôtre.

Certains objets feront sourire comme une petite lampe protégée par un chapeau de verre. On la voit sur la table de nuit de Madame de Maintenon. Ce petit tube éclairé est l’ancêtre de notre lampe de poche.

Pour la visite du château et des jardins, prévoyez l’après-midi.

Visite libre : 8,50 € - 10 € pour les visites guidées (recommandées !).

Les horaires des visites varient selon les périodes de l’année. Le plus simple est de consulter le site internet du château.

Aux alentours

A 20 km de Maintenon, Chartres aux portes des Châteaux de la Loire, est la capitale de la Lumière et du Parfum. Chaque année, durant les 150 jours qui séparent le 1er avril au 14 septembre, la ville est illuminée de façon remarquable. Plus d’un million de visiteurs viennent admirer le spectacle. A l’aube de l’automne, la Fête des Lumière attire elle aussi un grand public.

Le château de Rambouillet, lui aussi une ancienne résidence royale, se situe à 22km de Maintenon.