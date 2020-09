La balade de Carine : Le Château de la Roseraie à Péruwelz

Admirer des paysages, explorer des terrils, découvrir des paysages, visiter des jardins, observer la richesse de la biodiversité des réserves naturelles, … En mode “crise sanitaire”, les Journées du Patrimoine ont gardé leur place dans notre calendrier. 200 activités font le programme axé autour de la nature pour découvrir des parcs et jardins, des sites naturels, classés ou repris aux inventaires, des arbres remarquables, …

Impératif incontournable cette année, dans la continuité des mesures de tracing, il faut réserver ! Cette organisation ficelée permettra de bénéficier d’un confort optimal de visite, proche de celle des VIP. Avec un carnet de bord agencé, nous aurons sans doute aussi le temps de découvrir davantage de richesses patrimoniales.

Parmi les incontournables, le château de la Roseraie à Péruwelz, en Hainaut, entre Dour et Tournai. Le château date de 1909. Le parc classé depuis 1990 a été conçu dans l’esprit du 1907-1908.

La bâtisse est un hôtel privé construit au début du siècle dernier par une famille d’industriels. En utilisant des avancées et des recoins agrémentés de balcons, des colonnes et bow-windows (fenêtres en baie), un architecte bruxellois parvient à exhausser les souhaits bien arrêtés des riches propriétaires qui voulaient un imposant château-villa unique dans la région.

L’ambiance est dominée par un subtil mélange d’art Déco et d’égyptisant où se mélangent les matériaux nobles et les couleurs. Les différents niveaux des toitures élancent la construction.

Les riches propriétaires de l’époque ont conçu leur demeure avec les fastes de visuels dignes de leur rang en termes d’architecture et de décoration. Avec des dorures, des peintures, des mosaïques, des pièces d’inspiration égyptienne, l’esprit 1900 se marie parfaitement avec l’art.

Dans les années 50, le domaine est racheté par la Fédération Wallonie Bruxelles et réaffecté en centre de dépaysement de plein air et de séminaires pour enseignants et professeurs. Le domaine est privé mais lorsque la grille est ouverte, les promeneurs sont invités à profiter du parc dans lequel, les souvenirs des voyages d’explorateurs s’entremêlent encore de nos jours avec tulipiers, séquoias et autres variétés coloniales.

Les Journées du Patrimoine seront mises à profit pour présenter des zones humides de la vallée de la Verne transformées au fil du temps par l’homme.

Le parc de la Roseraie n’est pas le seul de ce type dans la région ; l’homme a aménagé une bonne vingtaine de zone humide en parcs.