La balade de Carine : Le château de Bioul

Un château du 11éme siècle, un vignoble, une belle aventure … C’est une belle histoire que nous content le domaine et les propriétaires du château de Bioul entre Annevoie et Mettet. Château fort aux confins de son histoire, au fil des siècles, il s’est révélé comme une résidence de choix pour celles et ceux qui y ont élu domicile grâce aux aménagements et souvenirs que ses prestigieux résidents y ont laissé. C’est aussi l’un des plus vieux châteaux de la vallée mosane et l’une des perles du patrimoine de la province de Namur.

Depuis 123 ans, le château est la propriété de la même famille.

Du début de son histoire, il ne reste qu’une tour, donjon d’origine. Vanessa Vaxelaire propriétaire nous explique qu’en toute logique, au fil des siècles les familles résidentes y ont annexé des bâtiments selon les modes de l’époque et fonction de leurs goûts et aspirations.

Le château est le décor d’événements, de vendanges, de dégustations et visites.

À terme, elle aimerait ajouter à son panel d’activités une carte " hébergement ", non pas avec un profil de Relais & Château, gîtes ou chambres d’hôtes. Vanessa aimerait louer l’entièreté du château et ses dix chambres pour des événements particuliers avec les services nécessaires à son bon fonctionnement pendant le séjour de celles et ceux qui le loueront.

Le château de Bioul est avant tout un vignoble reconnu sur le marché. 12 ha, 60 000 pieds de vigne … Il y a une décennie, il était l’un des plus importants vignobles de Belgique. Aujourd’hui il est l’un des plus petits mais les propriétaires veulent s’en tenir à leurs objectifs et à la qualité qu’ils offrent avec leur vin. Agrandir ne leur permettrait sans doute pas de proliférer comme ils le voudraient dans le bio et le bio dynamisme.

50 000 bouteilles sortent chaque année de leur vignoble et du chai, essentiellement du blanc et du crémant de Wallonie, une appellation à présent reconnue. En fonction du climat et de l’année, ils produisent aussi du rosé et du rouge.

Leurs vins trônent sur les meilleures tables et se vendent chez les meilleurs cavistes du pays. Une livraison devait partir pour New York. La crise sanitaire en a décidé autrement, un projet avorté qui avait pourtant nécessité de longues et périlleuses démarches pour accéder au complexe marché américain avec toutes les autorisations nécessaires qu’il requiert. Vanessa et son équipe espèrent que leurs longues démarches ne seront pas vaines et qu’ils pourront à nouveau très vite expédier leurs vins vers le nouveau continent.