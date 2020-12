La balade de Carine : Le château de Beersel

Un fort en briques serti de douves et de trois tours, une imposante bâtisse médiévale qui rappelle qu’au Moyen Age, la vie était sombre et rude, un décor qui laisse pantois … Avec les châteaux de Bouillon, Corroy, Gand, Horst, Lavaux et Vêves, le château de Beersel est l’un des plus beaux édifices médiévaux de Belgique. A une dizaine de kilomètres de Bruxelles, la forteresse défensive du Brabant flamand est le dernier maillon d’une ceinture de châteaux forts protégeant les abords de Bruxelles.

L’endroit a inspiré le dessinateur et scénariste Willy Vandersteen, concepteur de Bob et Bobette, qui emprunte le château pour décor de son album de BD : "Le Trésor de Beersel", sorti en 1954.

Beersel est une forteresse typique " de plaine ", de forme asymétrique, entourée de larges douves, comportant trois tours mais pas de donjon au sens classique du terme. Chaque tour compte trois niveaux : le premier utilitaire (corps de garde, salle de torture, cuisine), le deuxième servant d’habitation et le troisième faisant office de salle d’arme entourée d’un chemin de ronde surélevé.

Un corps de logis fut construit dans la cour, au pied de la " tour majeure ", probablement au cours de la restauration de 1489. Il n’en reste qu’une partie des caves. Comme il n’existe aucun plan, il est par conséquent difficile, voire impossible de reconstruire la bâtisse initiale d’époque.

Le château de Beersel fut érigé aux alentours de 1300 en même temps que les châteaux de Zitter et Gaasbeek. L’ensemble des bâtiments fut construit en briques dont les teintes passent du rose au brun.

Pris et endommagé durant la guerre de succession de Brabant, en 1356 et 1357, sa restauration suit immédiatement les incidents. En 1489, à la suite de conflits, le château est successivement incendié et partiellement détruit. Au XVIIème siècle, les tours sont coiffées de toitures en ardoises.

Peu confortable, la demeure est abandonnée par ses propriétaires au XVIIIème siècle. Inhabité, il tombera petit à petit en ruine. Il est depuis les années 30 la propriété d’une association sans but lucratif, " Les Amis du Château de Beersel " qui en assure l’entretien et la restauration.

Avec son pont-levis à enjamber, ses oubliettes et les restes de la salle des tortures le château fort fait toujours rêver petits et grands qui ne se lassent pas de l’admirer.

En 2019, la commune a refusé un tournage de Game of Thrones, les pompiers ayant estimé que les lieux n’étaient pas assez sécurisés pour accueillir un tel projet.