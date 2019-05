La balade de Carine : Le Calvados

Parler du Calvados, c’est sans conteste évoquer son alcool éponyme, ses fromages, son cidre et ses autres richesses gastronomiques, ses maisons à colombage, ses paysages vallonnés et verdoyants, ses plages du débarquement et ses cimetières aux croix blanches parfaitement entretenus.

Le Calvados, c’est la Normandie. Plus précisément, un département de la Basse-Normandie, la terre de Guillaume le Conquérant. Côté terre, il y a notamment Caen, Lisieux et Vire ; côté mer, il y a Honfleur, la perle, une jolie petite ville normande par excellence avec son petit port et ses quelques vendeurs de poissons, ses maisons joliment fleuries à la belle saison, ses commerces typiques, ses magnifiques parcs, sa halle normande, son marché et ses très nombreux cafés et restaurants. A quelques kilomètres, Trouville regorge aussi de charme. Le samedi matin, les étals du marché sont couverts de nombreux produits locaux. Deauville, célèbre pour ses " planches " et ses hôtels de luxe est un décor privilégié pour le Festival du Film Américain, une 45éme édition cette année qui se déroulera du 06 au 15 septembre prochain, un rendez-vous qui sera une nouvelle fois prisé par les stars.

Caen, capitale du Calvados et de la Basse-Normandie

A 10 km de la mer, il y a Caen, une ville de 220 000 habitants connue pour son mémorial, sans conteste le plus beau de France et l’un des musées les plus intéressants et les mieux réalisés d’Europe ! L’espace de 14 000 m² est dédié à la paix qui rappelle que Caen fut l’une des villes martyres du 20ème siècle. L’architecture est moderne et la scénographie didactique et ludique pour ce musée qui déploie l’histoire des conflits mondiaux et leur impact en terres normandes. Aucune salle ne laisse indifférent tant la présentation est réaliste.

Dans la ville, des édifices comme le château et deux abbayes ont été miraculeusement épargnés

Le débarquement

L’autre facette de la région rappelle de tristes souvenirs. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquaient sur les plages de Normandie pour nous prêter main forte et libérer l’Europe. Les pertes humaines furent considérables. Plus de 140 000 personnes y ont péri. On se souvient d’images cultes et pertinentes du film "Le Jour le plus long ". La bataille de Normandie dont on commémore cette année le 75ème anniversaire durera près de deux mois.

Une vingtaine de musées retracent les tragiques événements : à Arromanches-les-Bains, Bayeux, Omaha Beach, Saint-Laurent-sur-Mer, Bénouville, Vierville-sur-Mer et Caen !

L’agenda des commémorations

Toute la Normandie commémorera les 75 ans du Débarquement du 6 juin 1944. Vétérans, chefs d’états, ministres et anonymes viendront en nombre le 6 juin pour rendre hommage aux nombreuses victimes de la Seconde Guerre Mondiale.

L’embrasement de la côte par des feux d’artifices synchronisés sur les principaux sites du Débarquement sera sans conteste l’un des événements majeurs de ces commémorations. Il y aura aussi un pique-nique géant sur la plage d’Omaha Beach, des bals de la Libération, des parachutages, des concerts et des expositions.

Un riche patrimoine

Peu le savent, le Calvados est le premier département (après Paris) à compter le plus grand nombre de monuments et sites historiques. Le département regorge aussi de beaux châteaux ainsi que de jolis parcs et jardins. Les plages ne sont pas en reste avec un décor et une authenticité propre.

Une table gourmande

La réputation de la table normande n’est plus à faire : elle est goûteuse et généreuse. Dans le Calvados, on mange très bien, une cuisine de mer et de terre, fine et raffinée.

A goûter sans hésitation : le cidre, le Calvados (eau de vie faite à base de cidre), le pommeau (un apéritif fait de cidre et de Calvados) les pommes, les fromages (coup de cœur pour le Camembert, le Pont-L’Evêque et le Livarot), les andouilles de Vire, le cochon de Bayeux et la confiture de lait !

Sur place, si vous aimez le poisson et les fruits de mer, régalez-vous !

Infos :

www.calvados-tourisme.com

www.franceguide.com