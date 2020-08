La balade de Carine : Le barrage de la Gileppe

Plus

Un barrage, un lac et un lion ! L’histoire peut sembler étrange et pourtant l’endroit atypique surplombé du roi de la jungle existe en Belgique, à Jalhay ! C’est l’un des plus anciens points d’eau artificiels d’Europe. Initialement construit en vue d’améliorer l’approvisionnement en eau l’industrie de florissante de la région, essentiellement l’essor de la production et du commerce de la laine aux alentours de Verviers, le barrage et son lac sont aujourd’hui l’un des pôles touristiques majeurs de la province de Liège. Les premières pierres furent posées au XIXe siècle. Le 28 juillet 1878, le roi Léopold II inaugure l’imposante infrastructure issue du génie civil belge. La superficie total était de 80,6 ha et la capacité de 12 millions de mètres cubes. À la fin des années 60, le barrage a été rehaussé de 10 m. Implanté au cœur de la vaste forêt du Hertogenwald, le barrage actuel couvre une superficie de 130 ha pour une capacité de 26,4 millions de m² d’eau. Deux tours dotées de machineries spécifiques prélèvent l’eau à partir de quatre capteurs situés entre 260 et 290 m au-dessus du niveau de la mer. Le fond du lac se trouve à 240 m au-dessus du littoral. Le débit journalier distribuable est de 75 000 m³.

Pourquoi un lion surplombe-t-il le lac est le barrage ? Avec son comparse de Waterloo, le lion du barrage de la Gileppe est sans conteste l’un des félins les plus connus et les plus populaires de Belgique et d’Europe. Pourquoi a-t-on placé une sculpture aussi imposante représentant le roi de la jungle au-dessus du lac et du barrage de la Gileppe ? Difficile de trouver les raisons de sa présence ! Le lion veillerait paisiblement sur la muraille, le regard figé vers l’est, plus particulièrement sur la Prusse d’autrefois. L’animal qui symbolise aussi la force et la résistance protégerait sans doute les lieux, unique en Europe lors de sa construction. Le lion du sculpteur belge Félix Bourré mesure 13,5 mètres de haut, 16 m de long et 5 m d’épaisseur, pèse 300 tonnes et comporte 183 blocs, pesant jusqu'à 7 tonnes pièce. Les pierres initiales ont été taillées dans un grès tendre de la vallée de la Sûre au Grand-Duché du Luxembourg. Durant l'été 1970, le lion fut précautionneusement démonté par sciage des joints, puis réédifié au faîte du nouveau barrage : l'entreprise avait demandé 40 jours de travail pour cette remise en forme et en beauté démesurée.



La tour panoramique entièrement vitrée pour sa partie supérieure, haute de 77,6 m, est le second symbole de la Gileppe.

Que faire au barrage de la Gileppe ? La balade de Carine : Le barrage de la Gileppe - © Photographer, Basak Gurbuz Derma - Getty Images Visiter du barrage : 1h30 de visite. 6 € Profiter du panorama de la tour vitrée (78 m de haut) : après avoir emprunté l’ascenseur, vous contemplerez une vue magnifique sur le barrage, le Hertogenwald et les Hautes Fagnes. Jouer à Tarzan dans les arbres en s’amusant à l’Accropark : une trentaine d’ateliers acrobatiques, un très bel espace de loisirs pour cheminer d’arbres en arbres et s’amuser en toute sécurité. L’Accropark marque une nouvelle étape dans la redynamisation de ce haut lieu touristique. Mesurer au minimum 1m30 et peser au max 95 kg sont les conditions requises pour accéder aux activités. Entre 2h et 2h15 pour le parcours vert, bleu ou rouge selon les difficultés. Ad : 16 € - Eft : 14 €. Réservation obligatoire ! Faire de la trottinette électrique : 30 € pour 1 h – 40 € pour 1h30. Il faut impérativement mesurer 1m40. Se balader à pied, à vélo, en calèche : les balades en calèche se font uniquement le week-end jusqu’au 15 septembre. 10 à 12 personnes par embarcation. Ad : 8 € - Eft : 5 € - 40 minutes de virée originale pour découvrir le lac et le barrage.

Dans la région ? Spa, la ville d’eau, autrefois " the place to be " pour la bourgeoisie européenne qui aimait s’y retrouver. La reine Marie-Henriette aimait séjourner dans sa résidence secondaire du centre-ville. Etonnant : le Musée de la Lessive ! Limbourg : l’un des plus beaux villages de Wallonie. Verviers, cité de la laine. Malmedy et Stavelot, patries du carnaval. Les Hautes Fagnes

Pour plus de balades en Belgique et ailleurs, rendez-vous dans Viva Week-end les samedis et dimanches de 6h à 9h sur VivaCité.