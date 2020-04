La balade de Carine : La vallée du Samson

Découvrons un coin peu connu de notre pays, la vallée du Samson, des espaces vallonnés, tantôt verdoyants tantôt rocailleux en province de Namur, près de Faux-les-Tombes.

Le Samson N’ayons pas peur de parler de torrent, le Samson étant l’une des rivières les plus pentues de notre pays. De sa source à Gramptinne à son embouchure à Samson lorsqu’elle se jette dans la Meuse à 16 km de sa source, la rivière dessine des méandres dans une vallée bordée de collines, falaises et rochers. De part et d’autre de la rivière, des jolis paysages, une nature vallonnée, verdoyante et relativement bien préservée des constructions, dans laquelle la pierre et l’eau sont omniprésentes. La qualité des eaux du Samson est telle que le cours d’eau fut choisi pour une réaliser une expérience pilote de réintroduction du saumon en Wallonie. C’est l’une des rivières les plus rapides de Wallonie ; sa déclivité est aussi l’une des plus fortes de notre pays : une moyenne d’1,10 m par 100 m. Ses crues sont également surprenantes.

La vallée Trop peu connue mais préservée, elle est l’une des plus belles vallées de notre pays. Tout le long du cours de la rivière, une barre de rochers (dont certains sont classés depuis 1944) surplombent la vallée. Les amateurs d’escalade investissent régulièrement les lieux à la belle saison. Certains viennent même d’assez loin, le site étant reconnu.

Le patrimoine Outre le patrimoine naturel et paysager exceptionnels, parlons du château de Faulx, à la sortie du village de Faulx. Pour planter le décor, il s’agit d’un vrai château de contes de fée construit au 13ème siècle en style gothique. Il fut restauré au 19ème et incendié en 1961. Parlons aussi du château de Gesves érigé à partir d’un donjon médiéval. Bien que remodelé au 19ème, une partie du gros-œuvre primitif fut conservé. Un donjon massif à 3 niveaux, une tour ronde du 17ème , un logis en L traditionnel du 17ème avec des tourelles en carré en son centre, tel est le profil de cette prestigieuse demeure partiellement baignée par le Samson. Demeures privées, ces deux châteaux ne se visitent qu’exceptionnellement.

Mozet, l’un des plus beaux villages de Wallonie Mozet fut l’un des premiers villages à avoir été répertorié sur la liste exhaustive des plus beaux villages de Wallonie. Sur un versant sud de la jolie vallée du Samson, le paysage est fait de prairies, bosquets et de bâtiments construits selon l’architecture du Condroz en pierre grise calcaire et ardoises noires du pays. Le charme des lieux est indéniable.

A voir aussi dans la région Les grottes de Goyet (entité de Gesves) Comme pour toutes les autres grottes, l’attaque chimique des rochers calcaires par les eaux de pluie et de rivière a donné naissance à ces impressionnantes cavités. Le site des grottes de Goyet représente une superficie de 10 ha dont une partie est encore en fouille. Une sculpture néolithique d’enfant a suscité l’intérêt des chercheurs. Grâce entre autre au carbone 14, ces sculptures dateraient des IV et III millénaires avant notre ère. Pour les visites, contactez le 081/ 588 545 L’abbaye de Grandpré le long du Samson, à la sortie des bois de Gesves L’ancienne abbaye de Grandpré fut fondée en 1231 par les moines cisterciens de Villers-la-Ville. Après une mise à sac par les troupes hollandaises et une reconstruction en 1771-1772, l’abbaye est pillée et détruite à la Révolution française ; ses moines sont dispersés. Subsiste un splendide porche classique et les imposants bâtiments de la ferme avec un corps de logis à deux niveaux, le tout classé en 1989. Les constructions sont entourées d’un jardin du terroir, d’un parc à la française de 3 ha et d’étangs. Le cercle équestre, l’école provinciale d’élevage et d’équitation reconnue et subventionnée par la Communauté française. www.gesves.be – Commune de Gesves www.ftpn.be – Fédération du Tourisme de la Province de Namur

