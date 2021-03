La balade de Carine : La vallée de la Molignée

Entre Namur et Dinant, en direction de Maredsous, la région recèle de merveilles qui en fait l’une des plus belles vallées de Belgique. La nature y est particulièrement préservée, les habitations n’y sont pas légion.

Dans un décor verdoyant et peu accidenté enclin aux balades et découvertes, une rivière se fraye un passage. Son lit est fait de méandres successifs. Sous le soleil ou la grisaille, qu’il y pleuve, qu’il y vente ou qu’il y neige, la vallée de la Molignée garde tout son charme. Son histoire est jalonnée d’événements qui pour certains, ont laissé de jolis souvenirs patrimoniaux.

Cinq abbayes

A priori, rien ne le laisse supposer mais autrefois, la région était marquée par une activité monastique florissante. On ne comptait pas moins de cinq abbayes en pleine expansion. L’ancienne abbaye du Moulin de Warnant aujourd’hui désaffectée fut tout d’abord reconvertie en usine de cuivre et ensuite en gîte et demeure privée. Sa voisine, la célèbre abbaye de Maredsous est celles qui attirent le plus de monde. A côté, dans la vallée, il y avait aussi les abbayes de Maredret, Ermeton-sur-Biert et l’abbaye de Saint-Gérard de Brogne.