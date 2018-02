La balade de Carine : La Valette, capitale européenne de la culture

Vous projetez d’aller à Malte cette année ? Ne tardez pas à réserver. Comme la Valette est l’une des deux capitales européennes de la culture, on s’attend à une affluence touristique accrue cette année. L’an dernier, 80 000 Belges y ont passé leurs vacances, charmés par le dépaysement, la beauté des lieux et le climat clément de janvier à décembre.

Ce petit état baigné dans la Méditerranée à 80 km au sud de la Sicile regorge de merveilles, sur ses côtes, dans ses baies sauvages bordées d’eaux bleues rocailleuses et poissonneuses. Le climat est clément avec des maxima pouvant atteindre les 30° en juillet et en août lorsque le sirocco souffle d’Afrique. Les minima descendent rarement en-dessous des 15°.

Gozo et Comino, deux îles de l’archipel, ont forgé leur réputation autour de la plongée, une activité en pleine expansion. La visibilité y est généralement bonne, la faune marine variée et intéressante avec des cigales, des seiches et rascasses et mérous.

La Valette, la Capitale

Le nom français surprend. Il faut remonter au 16ème siècle pour comprendre le pourquoi de l’appellation. Après sa victoire assez périlleuse sur les 40 000 janissaires turcs en 1565, le grand Maître français, Jean de La Valette entreprend la construction d’une nouvelle capitale stratégiquement bien conçue et sécurisée, imprenable tant par mer que par terre.

Au fil des ans, l'histoire de la ville s’écrit dans ses rues. De nombreuses statues ornent les carrefours dont celle de la reine Victoria sculptée dans la pierre rappelle la longue présence anglaise et les parasols d'un café, la proximité de l'Italie.

Les rues rectilignes, dessinées en damiers, épousent parfaitement le relief montant et descendant le long de palais monumentaux, des églises ainsi que le long des imposantes "auberges", (propriétés de chaque communauté linguistique) aux façades sculptées. Certaines ont été transformées en musées.

La façade de l’église conventuelle des Chevaliers, la cathédrale Saint Jean est simple et austère, en contradiction avec l'intérieur qui dévoile une véritable apothéose de l’art baroque : marqueterie de marbre au sol, délire de volutes sculptées sur les murs, profusion de couleurs, d’or et d’arabesques qui ornent le chœur… Sans oublier les huit chapelles dédiées aux différentes langues des Chevaliers. Une merveille !

La promenade dans la ville est aussi agrémentée par les nombreuses boutiques, pâtisseries et restaurants où il fait bon flâner au gré du charme des lieux et au fil de ses propres envies.

M’dina fut la première capitale de l’île. Elle est née au sommet d’une colline, serrée dans ses murailles moyenâgeuses. Considérée comme l’un des plus beaux exemples de citadelle médiévale toujours habitée, M’dina possède un charme incomparable. Deux portes s’ouvrent sur des ruelles bordées de palais majestueux dont certains se refont une seconde vie en restaurants et hôtels.

La cathédrale Saint Paul fut érigée en 1702, dans un style déjà baroque encore assez simple et clair. Sa porte est imposante et majestueuse. La beauté des marqueteries de marbre qui dessinent sur le sol les tombeaux des évêques de Malte laisse pantois.

Qui sont les chevaliers de Malte ?

Au Moyen-Age, suite à la prise de Jérusalem en 1099 par les chrétiens francs en majorité français, des groupes religieux se sont formés afin d’accueillir et de protéger les pèlerins qui se rendaient en Terre sainte.

Parmi ces associations, les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre fondé en 1113 en Palestine) devinrent plus tard les chevaliers de malte, les Frères de la milice du Temple, dits les Templiers ou les chevaliers du Temple en France, Belgique, Italie et Espagne et les chevaliers Teutoniques en Allemagne, Pologne et pays baltes.

A l’origine, il s’agissait d’ordres religieux et militaires dont les membres, généralement issus de la noblesse, faisaient vœu de chasteté, d’obéissance et de pauvreté.

Bons à savoir

Vol : 2h40

Document : carte d’identité européenne

Langues : le maltais et l’anglais

